vor 20 Min.

Betrugsopfer hat massiven Ärger mit der Polizei

Der Bereich vor der Polizeiinspektion in Günzburg.

Der Fall endet vor dem Günzburger Amtsgericht – und eine Entschuldigung des Angeklagten wäre fast noch schief gegangen.

Von Wolfgang Kahler

Es wäre wohl eine der kreativsten juristischen Entscheidungen gewesen, mit der Richterin Daniela König die Verhandlung gegen einen 58-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis beendete. Der Mann hätte für sein ungebührliches Verhalten gegenüber Ordnungshütern der Polizei für deren Sommerfest ein Spanferkel zahlen sollen. Doch diese spezielle Auflage wird es so nicht geben. Jetzt muss der 58-Jährige 300 Euro an die Polizeistiftung überweisen. Gegenüber dem ursprünglichen Strafbefehl wegen Widerstands kommt er damit jedoch deutlich günstiger weg.

Im Juni vergangenen Jahres fuhr der Angeklagte, begleitet von einem Bekannten, auf den Parkplatz der Günzburger Polizeiinspektion. Er hatte einige Tage zuvor eine Anzeige wegen Betrugs bei einem Traktorgeschäft erstattet, durch den ihm 7400 Euro verloren gingen, wie der 58-Jährige in der Verhandlung beim Amtsgericht Günzburg aussagte. Wegen dieser Anzeige wollte er der Sachbearbeiterin Unterlagen nachreichen. Schlechterdings kam er erst gegen 22 Uhr und stellte sein Fahrzeug teilweise auf einen Behinderten-Parkplatz ab. An der Wache „musste ich erst sehen, wie man reinkommt“, schilderte der Angeklagte den folgenschweren Besuch. Während der Nachtschicht ist der Zugang zur Inspektion verschlossen, also klingelte der Mann. Den weiteren Hergang der Ereignisse beschrieben der Angeklagte und der Dienst führende Beamte als Zeuge höchst unterschiedlich.

Angeklagter zu Polizisten: "Ihr seid doch Rindviecher"

Der Polizist habe einen „grimmigen Eindruck“ hinter der Glasscheibe gemacht, sagte der 58-Jährige, wirkte „schlecht aufgelegt“ und habe ihn gefragt, ob er behindert sei. Der Angeklagte habe lediglich die Unterlagen abgeben wollen, die der Polizist aber nicht annahm. Dem war das Verhalten des späten Besuchers schon vorher unangenehm aufgefallen. Der Mann habe sein Auto quer auf zwei Stellflächen, darunter einem Behinderten-Parkplatz, gestellt, sei über die Wiese zum Eingang und habe dort „Sturm geläutet“. Als nicht sofort geöffnet wurde, habe der Angeklagte mit dem Fuß gegen die Tür getreten: „Er machte einen aggressiven, aufgewühlten Eindruck.“

Der Beamte habe ihn aufgefordert, umzuparken und dann erneut sein Anliegen vorzubringen. Die Annahme der Unterlagen habe der Polizist wegen des „respektlosen Verhaltens“ verweigert. Das brachte den Besucher wohl erst so richtig in Fahrt, denn er sagte im Gehen: „Ihr seid doch Rindviecher“ und setzte vor der Dienststelle noch einen drauf: „Arschlöscher“.

Als Polizist den Autoschlüssel abziehen will, gibt der Mann Gas

Das reichte dem Ordnungshüter. Zusammen mit einer Kollegin spurtete er auf den Parkplatz, wo der verärgerte Besucher gerade sein Auto startete. „Ich sollte aussteigen“, er sei festgenommen, schildere der Angeklagte die Szene. Er habe den Mann als Beschuldigten belehrt, sagte der Polizist, und dass er aussteigen solle. Daran dachte er 58-Jährige überhaupt nicht. Als der Beamte durchs geöffnete Seitenfenster den Autoschlüssel abziehen wollte, gab der Mann Gas. Der Polizist musste ein paar Meter mitlaufen, dann konnte er seinen Arm zurückziehen, der Täter fuhr davon. Das brachte ihm einen Strafbefehl über 4000 Euro wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Offensichtlich habe sich die Situation hochgeschaukelt, meinte Helma Awender, die Anwältin des Mannes, eigentlich hätte der Beamte doch deeskalierend handeln sollen, beide hätten sich wohl nicht respektvoll behandelt gefühlt. Er sei nicht unhöflich, nicht beleidigend gewesen, sondern gehe mit jeder Person gleich um, bekräftigte der Polizist, aber so lasse er nicht mit sich reden. Richterin König bot dem Angeklagten eine Einstellung des Verfahrens an, vorausgesetzt, er zeige Reue, Einsicht in sein Fehlverhalten und entschuldige sich. Der Vorwurf des Strafbefehls sei juristisch korrekt, denn Polizisten seien immer häufiger Ziel solcher Respektlosigkeit und Aggression.

Der Polizeichef will kein Spanferkel vom Angeklagten

Erst nach kurzer Beratung zwischen dem Angeklagten und seiner Anwältin bestätigte der 58-Jährige, dass er wohl Fehler gemacht habe wegen der stressigen Situation. Im Gerichtssaal entschuldigte er sich bei den beiden Beamten. Als er dann „aber trotzdem“ hinzufügte, wäre der Schuss fast nach hinten losgegangen. Bei der Frage der Bestrafung forderte die Staatsanwältin eine nicht zu geringe Geldauflage. Richterin König hielt als kreative Lösung eine Spende im Wert von 300 Euro in Form eines Spanferkels für das nächste Polizeifest für angemessen, was von allen Beteiligten im Gerichtssaal schmunzelnd zur Kenntnis genommen wurde.

Doch daraus wird nichts. Da der Leiter der Polizeiinspektion ein solch ungewöhnliches Entgegenkommen der Justiz nicht annehmen könne, wurde die Auflage nachträglich in eine gleich hohe Zahlung an die bayerische Polizeistiftung umgewandelt, wie Amtsgerichtsdirektor Walter Henle unserer Zeitung mitteilte.