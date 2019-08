vor 4 Min.

Betrunkener legt sich bei Nachtumzug mit der Polizei an

Körperverletzungen werden normalerweise mit Haft bestraft. Warum der Mann vom Amtsgericht Günzburg nach dem Vorfall aber nur zu einer Geldstrafe verurteilt wird.

Von Gertrud Adlassnig

Mit mehr als 6000 Euro, die er für Strafe und Gerichtskosten aufbringen muss, kommt einem jungen Mann sein alkoholbedingter Ausrutscher beim Münsterhauser Nachtumzug teuer zu stehen. Den hatte der 23-Jährige mit Freunden besuchen wollen. Wie er jetzt vor dem Günzburger Amtsgericht versicherte, sei er Alkohol nicht gewöhnt, trinke nur sehr selten und dann sehr wenig. An dem Abend aber schloss er sich den Trinkgepflogenheiten der Kumpels an, er kippte bereits vor dem Umzug viel Wodka und Cocktails aus Hochprozentigem und Energydrinks.

Das hatte, wie Verteidiger Thomas Albrecht ausführte, zur Folge, dass es zu einem regelrechten „Filmriss“ kam, einer wissenschaftlich nachgewiesenen Folge von zu starkem, zu schnellem Genuss hochprozentiger Alkoholika. Er könne sich, versicherte der reuige Angeklagte, an nichts mehr erinnern, wisse nur noch, dass er am frühen Morgen in der Ausnüchterungszelle in Krumbach aufgewacht sei. Er akzeptierte aber die gegen ihn erhobenen Anschuldigungen.

Er versuchte, sich von den Handschellen zu befreien

Die fasste die Staatsanwaltschaft so zusammen: Beleidigung von Vollstreckungsbeamten – denen hatte er den Stinkefinger gezeigt, als sie versuchten, ihn von einer Person zu trennen, mit der er offenbar Streit gesucht hatte. Widerstand gegen die Polizisten, die versuchten, ihn in ein Polizeifahrzeug zu bringen. Im Auto versuchte der Angeklagte immer wieder, sich aus dem Gurt und den Handschellen zu befreien. Und schließlich kam es noch zu einer versuchten Körperverletzung, als er versuchte, einem der Polizeibeamten in die Hand zu beißen, dabei aber nur den leeren Handschuh erwischte.

Dieser Angriff, versicherte ein Zeuge, sei allerdings eher „lahm“ ausgeführt worden. Der Vorwurf, er habe einen anderen Polizisten anspucken wollen, konnte in seiner Schärfe nicht bestätigt werden. Es fanden sich nirgendwo Speichelspuren. Anklage, Verteidigung und Gericht waren sich einig, dass der hohe Grad der Trunkenheit zu einer verminderten Steuerungsfähigkeit geführt hatte. Ein Alkoholtest war zwar nicht vorgenommen worden, doch alle Zeugen beschrieben unabhängig voneinander den jungen Mann als stark betrunken.

Trotz eines Platzverbots kam er zurück

Die Polizisten vor Ort hatten den Mann bemerkt und ihm zunächst ein Platzverbot erteilt, das er erst befolgte. Später kam er aber zurück und wurde wiedererkannt, als er andere Umzugsbesucher behelligte. Als die Streife eingriff, kam es zur Auseinandersetzung zwischen dem Betrunkenen und den Polizisten, die eine weitere Streife zu Hilfe holten und ihr den Störenfried übergaben.

Die Anklage wertete das Verhalten als zwei voneinander getrennte Taten, was zwei einzelne Verurteilungen nach sich zieht. Dem widersprach der Verteidiger, der das Verhalten als durchgehende Handlung einstufte. Richter Martin Kramer schloss sich der Wertung der Staatsanwaltschaft an und verurteilte den angeklagten zu 90 Tagessätzen á 65 Euro. In seiner Urteilsbegründung ging Kramer mit dem Delinquenten scharf ins Gericht.

Wenn nicht so viele Pluspunkte für den Mann gesprochen hätten, der bislang unbescholten war und ein solides Leben führt, sich einsichtig und reuig zeigt, hätte das Gericht niemals die im Strafgesetzbuch vorgesehene Ausnahmemöglichkeit in Betracht gezogen, hier eine Geldstrafe zu verhängen. Normalerweise werden Körperletzungen, ob versucht oder gelungen, grundsätzlich mit einer Freiheitsstrafe geahndet, erklärte Richter Kramer. „Auch der Versuch ist strafbar.“

