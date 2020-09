15:58 Uhr

Bewohner einer Seniorenwohnanlage in Burgau stirbt bei Brand

Plus Über 150 Einsatzkräfte sind am späten Montagabend an der Unglücksstelle in Burgau. Für einen Bewohner kommt jede Hilfe zu spät. So lief der tragische Einsatz ab.

Von Michael Lindner

Immer mehr Feuerwehrfahrzeuge rücken am späten Montagabend im Herzen von Burgau an. Der Rettungsdienst eilt ebenfalls heran – vier Notfahrzeuge und neun Rettungswagen. Insgesamt sind weit mehr als 150 Einsatzkräfte vor Ort. Denn der vorangegangene Alarm lässt einen Großeinsatz befürchten: Brand in der Seniorenwohnanlage am Bachlauf der Mindel – so haben es Anwohner gemeldet. Zwar fällt der Einsatz kürzer aus als gedacht, aber trotzdem endet er tragisch. Ein Bewohner stirbt bei dem Unglück in Burgau. So lief der tragische Einsatz ab.

Es ist 22.30 Uhr, als eine Rauchentwicklung in der Seniorenwohnanlage bemerkt wird. Die eintreffende Feuerwehr bemerkt bei ihrer Ankunft sofort den Rauch im Flur des Erdgeschosses. Dieser Qualm stammt aus einem der angrenzenden Zimmer, doch die Feuerwehr kann nicht einfach so hereintreten. Ob die Tür verschlossen ist oder sie sich aus anderen Gründen nicht öffnen lässt, ist derzeit nicht bekannt.

Brand in Burgau: Bewohner liegt auf seinem Zimmerboden

Nach Informationen unserer Zeitung bricht die Feuerwehr das verqualmte Zimmer mit einer Axt auf. In dem Appartement finden sie direkt hinter der Türe eine leblose Person am Boden liegen. Sie tragen den 55-jährigen, körperlich eingeschränkten Mann ins Freie und beginnen hinter einem Sichtschutz sofort mit der Reanimation. Doch alle Anstrengungen der Helfer bleiben erfolglos – der Mann stirbt noch vor Ort vermutlich an einer Rauchvergiftung.

Wie Holger Stabik, Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten, mitteilt, wurde bei dem Brand sonst niemand verletzt. Der Mann ist das einzige Todesopfer des Unglücks, das noch viel schlimmer hätte enden können. Das 1996 errichtete Gebäude besteht aus insgesamt 50 Eigentumswohnungen mit ein beziehungsweise zwei Zimmern und ist speziell den Bedürfnissen älterer Menschen angepasst. Die Wohnungseigentümerschaft wird durch die Hausverwaltung, die Immobiliengesellschaft Müller in Krumbach vertreten. Deren Geschäftsleiter und Firmengründer Hansjörg Müller erklärt, dass mehr als 50 Menschen in der Anlage wohnen. „Es ist tragisch, was dort am Montag passiert ist“, sagt Müller.

Seniorenwohnanlage in Burgau ist trotz Brand weiter bewohnbar

Die Bewohner haben von dem Großeinsatz mitbekommen, sie konnten die Nacht in ihrer vertrauten Umgebung verbringen. Da das Gebäude schnell belüftet wurde, musste die Wohnanlage nicht evakuiert werden. Der Rauch beschränkte sich demnach fast ausschließlich auf das betroffene Zimmer des Opfers im Erdgeschoss. Es ist stark verrußt und wurde von der Polizei versiegelt, erzählt Müller. Über die Schadenshöhe lässt sich noch wenig sagen. „Es ist aber voraussichtlich ein geringer Sachschaden entstanden. Wir sind weit davon entfernt, dass das Gebäude nicht bewohnbar ist“, sagt Stabik.

Ob es einen offenen Brand gab, oder es „nur“ geraucht hat, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen. Auch die Brandursache ist momentan noch unklar. Die Ermittlungen der Kripo gingen auch am Dienstag noch vor Ort weiter. Diese gehen laut Polizeisprecher Stabik in die Richtung eines technischen Defekts: „Ausschließen möchten wir zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nichts.“ Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen allerdings nicht vor.

Themen folgen