Für Schwarzbau in Bühl gibt es jetzt einen Bauantrag

Der Gemeinderat Bibertal musste entscheiden, ob dem Bau das gemeindliche Einvernehmen erteilt wird. Ein Ratsmitglied meinte, so öffne man Schwarzbauten Tür und Tor.

Mit einem Schwarzbau, über dessen Baueinstellung die Gemeinde Bibertal im Frühjahr 2021 informiert worden war, hat sich jetzt der Bau- und Umweltausschuss der Gemeinde befasst. Dem Gremium lag der mittlerweile eingereichte Bauantrag für den Bau eines Pferdestalls als Offenstall mit sechs Pferdeboxen und einer Sattelkammer vor. Der Stall liegt im Außenbereich von Bühl, die damit notwendige Privilegierung wird vom Landratsamt geprüft.