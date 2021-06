Grenzstein in Bibertal gestohlen

Die Polizei ermittelt wegen Urkundenunterdrückung und Veränderung einer Grenzbezeichnung und sucht Zeugen.

Ein 31-Jähriger hat am Mittwoch bei der Polizei in Günzburg Anzeige erstattet, da ein bislang unbekannter Täter am Sonntag oder Montag einen Grenzstein seines Grundstücks in Bibertal Am Schlittenberg gestohlen habe.

Es wird wegen Urkundenunterdrückung und Veränderung einer Grenzbezeichnung ermittelt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg in Verbindung zu setzen unter Telefon 08221/919-0. (AZ)