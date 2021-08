Junge Mutter zeigt einer Autofahrerin in Bibertal den Stinkefinger

Eine Begegnung dreier Frauen in Bibertal endete in massiven Beleidigungen. Die Polizei sucht zwei Mütter, die zwischen Anhofen und Happach unterwegs waren.

Ein gutes Vorbild gaben zwei Frauen in der Gemeinde Bibertal nicht ab: In Begleitung ihrer Kinder beleidigten sie am Dienstag gegen 17.30 Uhr eine 55-jährige Autofahrerin. Sie war auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Anhofen und Happach unterwegs und fuhr an zwei Frauen vorbei, die mit ihren Kleinkindern außerorts auf der Fahrbahn gingen. Eine der beiden Frauen beleidigte die 55-Jährige, in dem sie ihr den ausgestreckten Mittelfinger zeigte.

Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzung

Die Autofahrerin hielt an und es kam zu einer verbalen Auseinandersetzung mit den beiden Fußgängerinnen. Im Verlauf dieser Diskussion wurde die 55-Jährige von einer der beiden Fußgängerinnen massiv beleidigt. Daraufhin erklärte die Autofahrerin den Fußgängerinnen, dass sie nun die Polizei verständigen werde. Die beiden Mütter gingen daraufhin mit ihren Kindern weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden Fußgängerinnen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)