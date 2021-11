Bibertal

12:00 Uhr

So geht es im neuen Baugebiet in Bühl weiter

Vier Mehrfamilienhäuser hätten auf diesem Grundstück an der Bürgermeister-Fischer-Straße in Bühl Platz. Der Gemeinderat stimmte dem vom Ingenieurbüro vorgelegten Rahmenplan zu. Nächster Schritt ist der Bebauungsplan.

Plus Die Planungen für eine Wohnverdichtung in Bühl schreiten voran und wurden nun dem Gemeinderat vorgestellt. Das Gremium beschäftigte sich auch mit der Bahn und Lüftungsanlagen.

Von Sandra Kraus

Wenn eine große Wiese mitten im Dorf, umgeben von Einfamilienhäusern, plötzlich Baurecht bekommen soll, lockt das die Anwohner in eine Gemeinderatssitzung. So geschehen in Bibertal, wo in Bühl an der Bürgermeister-Fischer-Straße gerade vier Einfamilienhäuser gebaut werden und auf dem südlichen Teil der Wiese Mehrfamilienhäuser entstehen sollen. Die Planerin Sandra Pianezzola vom Büro für Stadtplanung Zint und Häußler sprach von verdichtetem Wohnraum. Dem Gemeinderat war es schon im Vorfeld wichtig in diesem sensiblen Bereich, der von der Bürgermeister-Fischer-Straße erschlossen wird, die als Sackgasse endet und mehr einem Feldweg als einer Ortsstraße gleicht, mit einem Bebauungsplan und einer vorsorglich erlassenen Veränderungssperre die ortsplanerische räumliche Entwicklung steuern zu können. Das Büro Zint und Häußler erarbeitete jetzt vorgreifend zum Bebauungsplan einen Rahmenplan und stellte diesen im Gemeinderat vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .