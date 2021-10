Untersuchung: Ein Viertel aller Kanäle in Bühl muss saniert werden

Plus Die Gemeinde Bibertal hat das Kanalnetz in Bühl mit einer Kamera abgefahren. Wo Handlungsbedarf besteht und wie der Plan für die nächsten Jahre aussieht.

Mit einer Kamera ist das gesamte Kanalnetz von Bühl untersucht worden. Die Ergebnisse wurden in der Bibertaler Gemeinderatssitzung vorgestellt. Es war die erste Sitzung des im Frühjahr 2020 neu gewählten Gemeindeparlaments, die im Sitzungssaal des Rathauses stattfinden konnte. Pandemiebedingt fanden Sitzungen im Traubesaal, im Mehrzweckraum der Grundschule Bühl und in der Mehrzweckhalle Kissendorf statt.