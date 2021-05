Bibertal

27.05.2021

Wasser-Probleme in Bibertal: Die schwierige Suche nach der Ursache

Plus Die Bewohner Kissendorfs und Silheims mussten zeitweise außer Haus duschen. Warum der Bürgermeister nach den neuesten Ergebnissen noch keine endgültige Entwarnung geben kann.

Von Julia Greif

Bibertals Bürgermeister Roman Gepperth seufzt am anderen Ende der Telefonleitung: Würde sich das Szenario in den Ortsteilen Silheim und Kissendorf wiederholen, "ich würde eine Pressestelle einrichten". Tatsächlich dauert die Klärung der Frage, ob das Wasser in Bibertal nun verunreinigt ist oder nicht, schon länger an und hält den Bürgermeister auf Trab.

