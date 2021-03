12.03.2021

Bibertal geht den ersten Schritt zu einem neuem Rathaus

Plus Der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Bibertal war fast vier Stunden beisammen, um über die Investitionen in diesem und im kommenden Jahr zu diskutieren. Über eine mahnende Kämmerin und einen überraschenden Antrag.

Von Sandra Kraus

Knapp vier Stunden hat sich der Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Bibertal durch den Haushaltsplan für das Jahr 2021 gearbeitet. Kämmerin Carola Bollinger hatte gleich zu Beginn gemahnt: „Ich darf um Sparsamkeit bitten. Die Zuführungsrate ist 2021 geringer als gewohnt und wir werden drei Millionen Euro aus den Rücklagen benötigen, um alles finanzieren zu können.“

Äußerst unangenehm sei es ihr gewesen bereits im Februar, also quasi am Jahresanfang, 500.000 Euro aus den Rücklagen holen zu müssen. Einen realistischen Ausblick gab es von Kämmerin Bollinger auch: „2022 ist ohne Kreditaufnahme nicht zu schaffen. Einige Investitionen sind mit Verpflichtungserklärungen für 2022 festgemacht.“

Das plant Bibertal für die sechs Feuerwehren

Bibertal hat viel vor in diesem und im nächsten Jahr. Das zeigt der Blick in das Investitionsprogramm. Für die sechs Feuerwehren sind heuer 15.000 Euro bereitgestellt, doch schon 2022 kommt mit 230.000 Euro eine größere Ausgabe auf die Gemeinde zu. Feuerwehrautos für die Wehr in Ettlishofen und in Silheim werden gekauft.

Über 300.000 Euro sind für die Grundschulen in Bühl und Kissendorf nötig, darin sind die Kosten für die Digitalisierung enthalten, aber auch für eine neue Heizungsanlage in Kissendorf und die erste Rate für die neuen Fenster im Bühler Schulhaus. Das neue Kinderhaus St. Josef in Bühl steht in diesem Jahr mit 500.000 Euro und 2022 mit 2,2 Millionen Euro im Haushaltsplan. Bis die neue Kindertagesstätte fertig ist, gibt es in den Wohncontainern in Kissendorf eine Interimsgruppe der Kita St. Josef. Für Umbau und Mobiliar stehen 355.000 Euro bereit.

150.000 Euro – und wofür die Gemeinde Bibertal sie ausgeben will

Abgeschlossen ist die Sanierung der Mehrzweckhalle Kissendorf. Kämmerin Bollinger rechnet noch mit 460.000 Euro Kosten im laufenden Jahr. 35.000 Euro sind für die Sanierung der Kapelle im Akazienweg in Anhofen angesetzt, die im Besitz der Gemeinde ist und unter Denkmalschutz steht.

Auf verschiedene Haushaltsstellen verteilen sich die Ausgaben für das Baugebiet Anhofen Nord, für das Baugebiet in der Bürgermeister-Fischer-Straße in Bühl oder die Kanal- und Straßenbaumaßnahmen in der Drillstraße in Schneckenhofen.

150.000 Euro – aufgeteilt auf zwei Jahre – stehen für die Sanierung der schmalen Straße von der Kissendorfer Linde nach Schneckenhofen zur Verfügung, 230.000 Euro – ebenfalls verteilt auf dieses und nächstes Jahr – sind für den Radweg zwischen Kissendorf und Anhofen, der westlich der Straße verlaufen soll, aber nicht straßenbegleitend, sondern auf Feldwegen geplant wird.

Bibertal will den Dorfplatz in Bühl sanieren

Nicht sehr hoch fällt mit 44.000 Euro die Straßenausbaupauschale aus, die Bibertal vom Freistaat bekommt und die die früheren Straßenausbaubeiträge von Anliegern ersetzt. Auch die Sanierung des Dorfplatzes in Bühl soll in Angriff genommen werden, ebenso wie das Millionenprojekt der Kläranlagensanierung.

Erhöhen auf genau 21 Stellen werden sich die Tarifarbeitsplätze. Das sind 2,3 Stellen mehr als im Vorjahr. Aktuell sind 33 Mitarbeiter in der Kommune beschäftigt, darunter drei Beamte und 14 geringfügig Beschäftigte.

Auf Antrag von Manuel Götz ( CSU) wurden 25.000 Euro für den Skaterplatz in den Haushaltsplan aufgenommen.

Die Überraschung des Abends: Ingenieurbüro soll neues Rathaus planen

Für die größte Überraschung des langen Abends aber sorgten die Freien Wähler: Nico Mack stellte den Antrag, 15.000 Euro im Haushalt bereitzustellen, um ein Ingenieurbüro mit Planungen für ein Rathaus beauftragen zu können. Gestartet werden soll mit einer Raumbedarfsplanung. Der Haupt- und Finanzausschuss befürwortete mit fünf zu eins Stimmen den Antrag. Die Gegenstimme kam von Sabine Uebelhör (SPD). Bürgermeister Roman Gepperth (CSU) betonte, dass die endgültige Entscheidung in jedem Fall der Gemeinderat treffe. 2016 ist die Verwaltung in das von einem Investor gebaute Bibertaler Bürgerzentrum in Bühl eingezogen. „Wirklich viel gestrichen und gespart wurde nicht, aber der Wille war da“, merkte Kämmerin Carola Bollinger kurz vor Mitternacht an, als der einstimmige Empfehlungsbeschluss gefasst worden war. Sobald die Änderungen in den Haushaltsplan eingearbeitet sind, wird er dem Gemeinderat vorgelegt.

