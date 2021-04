vor 26 Min.

„Bierpakete“ für Online-Verkostung mit regionalen Brauereien sind ausverkauft

Aber auch wer nicht zum Zuge kam, kann am 25. April an der Veranstaltung teilnehmen. Was bis dahin zu tun ist.

Von Till Hofmann

Nichts geht mehr im Online-Shop der Radbauerei Günzburg – jedenfalls, was das „Bierpaket“ für die Bierverkostung zugunsten der Kartei der Not am 25. April ab 19.30 Uhr angeht. Als Live-Format wird die Bierprobe auf Youtube moderiert. So schnell konnte Georg L. Bucher, Chef der Radbrauerei kaum schauen, wie die Pakete (pro Paket neun Flaschen von fünf Brauereien) bestellt wurden. Über 250 Pakete werden am Dienstag verschickt Gut 250 Pakete werden am Dienstag versendet. Wer leer ausgegangen ist, kann am Sonntag dennoch dabei sein, wurde jetzt entschieden. Fünf Biere werden verkostet: Autenrieder Schlossbrauerei: Schlossbräu Original, Klosterbräuhaus Ursberg: Ursberger Märzen, Brauerei Schmid Biberach: Biberacher Ur-Dunkel, Radbrauerei Günzburg: Günzburger Ur-Weizen, Engelbrauerei Waldstetten: Keltenbier. Die Biere einfach im Handel besorgen. Den Link zur Online-Veranstaltung lautet folgendermaßen: https://bit.ly/3gk3g85 Lesen Sie außerdem: Fünf Brauereien spenden für eine spezielle Bierverkostung

