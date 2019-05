00:34 Uhr

Biotonnen: Leerung wieder wöchentlich

Keine zusätzlichen Gebühren fallen an

Ab dem kommenden Montag, 6. Mai, wird die Biotonne wieder wöchentlich geleert. Dieses Angebot gilt bis zum 20. September 2019. Hierfür fallen keine zusätzlichen Gebühren an, teilt das Landratsamt mit. Am Leerungstag sollten alle Tonnen spätestens bis 6 Uhr (oder am Vorabend) bereitgestellt werden, da sich die gewohnten Leerungszeiten ändern können. Um eine zügige Leerung zu ermöglichen, sollten die Biotonnen paarweise bereitgestellt werden. Zusätzlich werden innerhalb dieses Zeitraumes auf allen Wertstoffhöfen Biokomposttüten im 10er-Pack kostenlos (solange der Vorrat reicht) ausgegeben.

Nachfolgend gibt das Landratsamt noch ein paar Tipps zur zusätzlichen Vorsorge durch die Biotonnennutzer:

Knüll- und Zeitungspapier unten in die Tonne und zwischen den Bioabfall legen.

Feuchte Küchenabfälle in Papier wickeln oder Biopapiertüten verwenden.

Die Biotonne sollte nicht in der prallen Sonne stehen.

Trockener Strauch- beziehungsweise Rasenschnitt kann untergemischt werden.

Die Biotonne sollte nach jeder Leerung gereinigt werden.

Den Deckel der Biotonne immer verschlossen halten. (zg)

Informationen zur Bioabfallsammlung finden Sie auf der Homepage des Kreisabfallwirtschaftsbetriebes unter www.kaw.landkreis-guenzburg.de oder unter der Telefonnummer 08221/95-456 bei der Abfallberatung.

