18:52 Uhr

Birgit Baumann und Melissa Niedermair über ihr Berufsleben

Quartiersmanagement und Jugendpflege in Krumbach: Birgit Baumann und Melissa Niedermair über ihr verändertes Berufsleben – und eine „Lektion“, die sie lernten.

Bekannte und weniger bekannte Menschen aus dem Landkreis Günzburg geben an dieser Stelle in jeder Mittwochs- und Samstagsausgabe ihr ganz persönliches Statement in Corona-Zeiten ab. Heute schreiben Birgit Baumann und Melissa Niedermair über Quartiersmanagement und Jugendpflege in Krumbach.

Birgit Baumann ist Quartiersmanagerin in Krumbach. Bild: Archiv Baumann

Veränderungen gibt es durch Corona gerade überall. Wir müssen uns und unseren Alltag neu erfinden, sind eingeschränkt und sozial isoliert. Auch unsere Arbeit im Bürgerhaus hat sich durch die Corona-Pandemie verändert. Sowohl die Aufgabe des Quartiersmanagements als auch der Jugendpflege ist es, Menschen zusammenzubringen und das soziale Leben in Krumbach zu bereichern. So gilt es, unsere Arbeitsbereiche derzeit neu zu entdecken. Da wir aber nun seit Ende März zu zweit sind, fällt die Bewältigung dieser Herausforderungen leichter.

Ungewöhnlicher Wiedereinstieg ins Quartiersmanagement

Wir haben einen Job, der von der und für die Öffentlichkeit lebt. Da müssen viele Projekte und Veranstaltungen erst einmal verschoben werden oder können nicht in der gewohnten Form stattfinden. Aber mit etwas Flexibilität und Anpassungsfähigkeit geht auch bei uns die Arbeit weiter. Über soziale Medien und Videochats können wir den Kontakt zu den Bürgern und Gruppen wie der „Gemüsewiese“ oder den ehrenamtlichen Autorinnen und Autoren der „Bürgerseiten“ gut aufrechterhalten. Ich freue mich über die große Solidarität in Krumbach und die vielen Hilfsangebote aus allen Teilen der Bevölkerung. Wie alle hoffe ich, dass wir die Corona-Pandemie bald überstanden haben. Aber einige Dinge nehmen wir aus diesen Zeiten hoffentlich auch mit. Für mich sind das die Entschleunigung, die Zeit für die Familie und der große Gemeinschaftssinn, den wir uns hoffentlich bewahren.

Ein Stück Normalität in Zeiten von Corona

Gemeinsam fällt alles leichter. So ist es neben der Arbeit im Homeoffice schön, die Kolleginnen im Bürgerhaus zu sehen. Ich selbst befinde mich in der glücklichen Lage, dass sich mein Alltag nicht so viel verändert hat. Ich kann arbeiten, auch wenn sich diese Arbeit anders gestaltet als sonst. Ein Stückchen Normalität in Zeiten von Corona. Natürlich ist unser Leben eingeschränkt, aber sind wir nicht trotzdem reich? Es freut mich zu sehen, wie die Menschen trotz Abstand zusammenrücken. Für mich lehrt Corona folgende Lektion: Nehme nie alles als selbstverständlich, schätze die Freiheiten, die Du hast und sei dankbar für die Menschen, deren Liebe und Verbundenheit über weite Distanz spürbar ist. So versuche ich das Positive aus dieser Zeit mitzunehmen. Es ist schade, dass viele unserer Angebote entfallen müssen, umso mehr werden wir dann aber die Vielfalt des gesellschaftlichen Lebens in Krumbach wahrnehmen und zu würdigen wissen.

Die Vita der beiden

Birgit Baumann ist in Krumbach geboren, hat in Augsburg Geografie und Umweltethik studiert und war von 2017 bis 2019 Quartiersmanagerin und Jugendpflegerin der Stadt Krumbach. Nach einem Jahr Elternzeit ist die 31-jährige seit Ende März zurück und arbeitet nun als Quartiersmanagerin während Melissa Niedermair als Jugendpflegerin tätig Sie wurde 1996 in Krumbach geboren, studierte in Augsburg Erziehungswissenschaft und begann 2019 ihre Tätigkeit im Bürgerhaus in Krumbach.

