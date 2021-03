vor 3 Min.

Bis nach Ostern: ein Weg zur Meditation am Wasser in Günzburg

Plus Mit dem Wassermeditationsweg in Günzburg sollen Menschen neue Blickwinkel erhalten. In der Corona-Pandemie für viele eine Abwechslung. Doch mancher scheint sich provoziert zu fühlen.

Von Gertrud Adlassnig

Noch bis nach Ostern bietet sich den Günzburgern und Besuchern der Stadt eine Besonderheit, die an den Ufern von Günz, Butzengünz und Günzkanal zu entdecken ist. Themenwege erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, denn sie leiten den Spaziergänger und unterstützen ihn in seiner Fokussierung auf Wesentliches. So auch der Wassermeditationsweg, den Yvonne Bockmaier nun schon im zweiten Jahr ausgeschildert hat.

Zu Fuß lässt sich der Weg mit sieben Stationen in einer Stunde bewältigen, er ist aber auch mit dem Rad, im Rollstuhl, mit Kinderwagen erlebbar. Beginnen lässt Bockmaier den Weg am Ende des Egelseegasse. „Es war mir wichtig, die Route so anzulegen, dass niemand davon ausgeschlossen wird. Deshalb musste ich auch eine Station, die im vergangnen Jahr direkt an der Günz angelegt war, neu verorten. Die Wiese ist bei nassem Boden nur schwer zu begehen.“

Wie der Lockdown zur Idee des Günzburger Wassermediationswegs führte

Im vergangenen Jahr ist die Idee zum Wassermeditationsweg geboren worden. Bockmaier, eine geborene Schweizerin, studierte Grundschullehrerin mit evangelischer Lehrberechtigung und Betreuungsfachkraft in der ökumenischen Seniorenarbeit, hat, wie sie erzählt, im Lockdown des vergangenen Jahres erlebt, wie schmerzlich die Kontaktbeschränkungen nicht zuletzt für ältere, alleinstehende Menschen sind. Durch die Schließung der Kirchen verloren nicht nur sie auch diesen letzten Anker. Dagegen habe sie etwas unternehmen wollen und mit dem Wassermeditationsweg ein Angebot geschaffen, das zwar nicht das gemeinsame Feiern des Gottesdienstes ersetzen kann, doch Menschen auf der Suche nach Spiritualität einen Weg aufzeigt. Die Grundlage für den Wassermeditationsweg waren die Vorbereitungen im vergangenen Jahr zu den seit vielen Jahren regelmäßig stattfindenden ökumenischen Exerzitien in der vorösterlichen Fastenzeit. Diese mussten coronabedingt schon damals ausgefallen und konnten auch in diesem Jahr nicht abgehalten werden. Ein Verlust, der viele Gläubige tief getroffen hat.

Mit der Ausarbeitung eines Wassermeditationsweges will Bockmaier dazu beitragen, die entstandenen Lücken im spirituellen Leben zu füllen, denn der Lockdown habe die Menschen einsam erstarren lassen. Sieben Texte hat Bockmaier ausgewählt, es sind Zitate aus Evangelien, Psalmen, Lieder, Gedanken, die Wasser in seiner zentralen religiös-philosophischen Bedeutungen thematisieren. Sie beschäftigen sich auf vielfältige Weise mit wesentlichen Aspekten des Menschseins, etwa mit Liebe, Sehnsucht, Hoffnung, Geborgenheit im Glauben. „Meine Seele schreit nach frischem Wasser“, heißt es an einer der Stationen, Symbol für die Sehnsucht nach Glauben und Erfüllung.

Wasser spielt in allen Weltreligionen eine zentrale Rolle

An einer anderen Station findet der Wanderer das Lied der Franziskanerschwester Leonore Heinzl, „Alle meine Quellen entspringen in dir“. Es sind christliche Texte, die aber auch für Menschen anderer Glaubensrichtungen und philosophischer Haltungen erbauend sind, denn das Wasser spielt in allen Weltreligionen eine zentrale Rolle. Das Wasser ist Anfang des Lebens, ist Bedingung für Leben und Notwendigkeit für das Überleben der Menschheit. Aber es ist auch Sinnbild. „Die Bibel arbeitet mit vielen Bildern aus der Natur. Leider haben wir im Laufe der Zivilisation den sinnfälligen Bezug zur Natur mehr und mehr verloren. Wir haben unsere Spiritualität ins Innere von Gebäuden verlegt. Der Wassermeditationsweg lädt uns dazu ein, sich wieder auf die Natur einzulassen, die Texte zu lesen, die Schönheit der Wasserlandschaft zu erkennen, das Rauschen des Flusses aufzunehmen,“ erklärt Pfarrer Frank Bienk.

Wasser spielt in vielen Weltreligionen eine große Rolle. Bild: Andreas Drouve/dpa-tmn

Es ergeben sich neue, nicht gekannte Blickwinkel auf die Umgebung, aber auch auf das eigene Innere, wenn man sich auf den Wassermeditationsweg einlässt. „Es ist“, meint der katholische Kollege Pfarrer Christoph Wasserrab, der mit seiner Pfarreiengemeinschaft das Projekt ebenfalls unterstützt, „eine wichtige Alternative zu unserer Situation, in der wir ohne Verschnaufen und Nachdenken, ohne einzuhalten von einer Videokonferenz zur nächsten, mit immer neuen Gruppen und anderen Themen hetzen.“

„Es fehlen die Wege, die inspirieren und uns zu neuen Einsichten und Erkenntnissen führen,“ bestärkt Bienk den Gedanken seines Kollegen. „Das beste Beispiel dafür ist die Emmausgeschichte: Erkenntnis gewinnen auf dem Weg, in Kommunikation mit anderen oder aber auch mit sich selbst.“ Aber auch auf uns selbst gestellt dürfen wir uns nicht im Kreis drehen, uns nur noch mit uns selbst und den immer gleichen Fragen beschäftigen. Der Wassermeditationsweg schaffe jedem, der sich darauf einlässt, die Möglichkeit in der Harmonie von Texten, Natur und Bewegung den eigenen Horizont zu erweitern, im physischen Leben ebenso wie im spirituellen.

So funktioniert der Wassermediationsweg in Günzburg

Bockmaier hat sich viel Mühe gemacht, den Wassermeditationsweg so anzulegen, dass er all diese Möglichkeiten bereithält. „Ich habe auf der Suche nach der passenden Route mit großem Staunen die Schönheit dieser Ecken in Günzburg entdeckt.“ Man komme viel zu selten in die sorgfältig sanierte Gegend, in der Wasserläufe, Ufergestaltung und Bebauung harmonieren. Zum Einhalten, Lesen und Nachdenken hat die engagierte Christin Plätze ausgewählt, die ausreichend Ruhe ermöglichen und durch die Schönheit der Natur und des Wassers zum Verweilen einladen. Vereinfacht wird den Wanderern der Weg, weil jede der sieben Meditationsstationen unabhängig ist, sodass keine Reihenfolge beachtet werden muss und der Spaziergänger überall in den Weg einsteigen kann. Jeweils auf die Rückseite des Meditationstextes hat Bockmaier einen Straßenplan kopiert, auf dem der Wassermeditationsweg eingezeichnet ist, sodass der Wanderer ohne Mühe von einer Station zur nächsten findet.

Die ausgewählten Texte sind in Folie laminiert und mit Kabelbindern an Brückengeländern und Baumstämmen befestigt. Natürlich, versichert Bockmaier, habe sie das bei der Stadt genehmigen lassen. „Ich bin begeistert vom Ordnungsamtsleiter Georg Weishaupt, der sofort verstanden hat, was mein Anliegen war, und mich darin bestärkt hat, den Menschen in diesen schweren Zeiten ein spirituelles Angebot zu machen.“ Leider, räumt sie ein, werden gelegentlich Folien abgerissen, weshalb sie regelmäßig einen Kontrollgang macht. Auch an diesem Nachmittag liegt der Text bei der Holzbrücke an der Hagenweide im nassen Gras, die Halterung ist ausgerissen. „Es ist seltsam, aber dieser Text, es ist der Psalm 23 vom guten Hirten, scheint manche Menschen besonders zu provozieren,“ stellt Bockmaier fest. Doch sie selbst lässt sich von dieser Ignoranz nicht aufbringen, sie bewahrt Ruhe und Ausdauer, nimmt eine Ersatzfolie aus ihrer Fahrradtasche und befestigt sie am Baum.

Nicht nur sie ist überzeugt von der Richtigkeit ihres Engagements, die beiden Pfarrer und zahlreiche Spaziergänger, die ihr persönlich, in Mails und via sozialen Medien positive Rückmeldung geben, bestärken sie. Und Pfarrer Frank Bienk kann sich durchaus vorstellen, dass sich aus dem saisonalen Weg in Kooperation mit städtischen und regionalen Partnern ein dauerhafter Wassermeditationsweg entwickeln kann, der die Wander- und Radwegkarte der Stadt Günzburg um ein spirituelles Angebot erweitern würde.

Ein Infoblatt mit der Wegbeschreibung kann von der Website der Pfarreiengemeinschaft Günzburg heruntergeladen werden unter www.pg-guenzburg.de

