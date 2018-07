03.07.2018

Bittersüße Tradition

Das Abschlusskonzert der Wettenhauser Abiturienten löst zwiespältige Gefühle aus.

Im Laufe eines Schuljahres werden am St. Thomas-Gymnasium zahlreiche fantastische Konzerte von jungen Talenten gespielt. Aber keines löst solch zwiespältige Gefühle aus wie das traditionelle Abiturkonzert im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen. Zur Freude über die hervorragende musikalische Leistung der Schüler mischt sich auch etwas Wehmut, dass erneut ein Jahrgang mit seinen Abiturzeugnissen die Schule verlässt.

Auch das Abschiedskonzert 2018 bildete da keine Ausnahme. Künstlerisch einwandfrei überzeugten die Abiturienten ihr Publikum. Die Eröffnung war skandinavisch beschwingt mit einem Klavierduett von Tobias Epp und Klavierlehrerin Inge Klingler. Beiden gelang es mit Edvard Griegs „Norwegischem Tanz“, das Publikum ins Konzertgeschehen hineinzuführen. Der Abiturient begleitete anschließend die Zuhörer mit seinem Solo musikalisch ins romantische Deutschland mit Hilfe der „Novellette Op. 21 No. 1“ von Robert Schumann. Einen Schwenk nach Österreich machte Annika Tarkövi. Auf ihrem Horn präsentierte sie den ersten Satz des 3. Hornkonzerts in Es-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und wurde dann von Magnus Kempfle abgelöst, der die „Berühmte Arie“ von Ernst Paudert auf seiner Posaune darbot. Äußerst gefühlvoll ging es mit Johannes Brahms’ Klavierstück „Rhapsodie Op. 79 No. 2 in g-Moll“ weiter. Johannes Strehle schaffte es mühelos, die Zuhörer mit seiner Darbietung in den Bann zu ziehen.

Mit der Querflöte das Publikum für sich gewonnen

Szenenapplaus gab es für Christian Bäuerle auf der Querflöte. Mit seiner Interpretation von Francois Bornes „Carmen Fantasy“ konnte er den voll besetzten Kaisersaal mühelos für sich gewinnen. Im Anschluss ging es ruhig, aber dennoch emotional, mit dem Klavierstück „Liebestraum No. 3“ von Franz Liszt weiter. Johannes Strehle zeigte hier erneut sein musikalisches Können. Dass in einem voll besetzten Saal auch andächtige Stille herrschen kann, bewies Luise Sebök während ihrer Darbietung von „Both Sides Now“ von Joni Mitchell auf der Gitarre. Ihre samtige Stimme begleitete die Melodie und füllte den Raum derart, dass das Publikum berührt jeder Note lauschte. Die Zuhörer wurden aber auch wieder mit flotteren Rhythmen verwöhnt: Das Saxofon-Trio – bestehend aus Christian Bäuerle, Kai Schuster und Musiklehrer Markus Putzke – spielte ein Medley aus „Rigadoon“ und „Meditation“ – beides im Arrangement nach Herny Purcell – sowie dem Evergreen „Greensleeves“ nach John Cacavas.

Ungewöhnliches am Schlagzeug

Ruhiger und sehr gefühlvoll löste Felix Rösch am Klavier zusammen mit der äußerst begabten Sängerin Alina Vogel mit ihrem Duett „High Hopes“ von Kodaline die Holzbläser ab. Für weitere Abwechslung sorgte auch das Vokalensemble, das mit „Capricciata“ von Adriano Banchieri, „Washing of the Water“ von Peter Gabriel und „Killing me Softly“ von den Fugees, den Anwesenden sein Gesangstalent präsentierte. Ungewöhnlich ging es mit Monica Fink und Lehrerin Astrid Thum weiter. Beide zeigten gemeinsam ihr Können am Schlagzeug. Die Stücke „Paradiddle 1“ von Stefan Baldauf und „Achtelrocker“ von Jörg Fabig sorgten für eine gelöste und heitere Stimmung im Publikum. Für den bittersüßen Abschluss sorgte am Ende dann doch der Chor des Abiturjahrgangs. Gemeinsam sangen die jungen Erwachsenen „Summer Nights“ von Jim Jacobs und Warren Casey. Mit diesem Klassiker aus dem Film „Grease“ verabschiedeten sich die Abiturienten von ihrem Publikum, das die außergewöhnliche Leistung der Künstler mit einem herzlichen Applaus und stehenden Ovationen honorierte. (zg)

