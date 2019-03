vor 56 Min.

Blasmusik: Seit 100 Jahren gehört die Kapelle zum Dorf

Nicht nur die Noten lagern in Röfingen in der Mitte des Ortes. Der Musikverein feiert in diesem Jahr ganzes Jahrhundert. Das berührende Konzert der in der Röfinger Pfarrkirche bildete den Auftakt.

Von Peter Wieser

„Wir möchten diejenigen Menschen ansprechen, die uns das ganze Jahr über begleiten“, sagt Gertrud Vogg. Die Vorsitzende der Musikkapelle Röfingen macht damit deutlich: Nicht nur die Musikkapelle ist fest im kulturellen Leben im Ort verankert, sondern auch umgekehrt: Die Röfinger stehen hinter ihrer Musikkapelle. In diesem Jahr feiert sie ihr 100-jähriges Bestehen.

Die Geschichte begann am 2. Juni 1919, als zehn Röfinger beschlossen, eine Kapelle zu gründen und sich für 2000 Reichsmark in Augsburg auf eigene Rechnung die ersten Instrumente beschafften. Bereits fünf Monate später folgte der erste Auftritt bei einer Hochzeit. Und die Kapelle etablierte sich als feste Größe. Das mag sicherlich auch an den strengen Sitten gelegen haben: Aus einem Protokoll aus dem Jahr 1928 geht hervor, dass das unentschuldigte Fernbleiben bei einer Musikprobe oder eines öffentlichen Auftritts mit fünf Reichsmark bestraft wurde – wenn mehr als die Hälfte der Musiker dem zustimmten.

Wenn der Bassist spielend in den Graben fällt

Das Geschäft war auch für die Röfinger Musiker selbst ein hartes: Bei der Hochzeit eines Musikerkameraden in Boos soll die Kapelle drei Tage ohne Ruhepause durchgespielt haben. Und bei einer Hochzeit in Oberwaldbach sei der Bassist beim Heimweg vom Brautverziehen in einen Graben gerutscht und habe dabei den „Gruß ans Liebchen“ weitergespielt – womit der „Röfinger Grabenmarsch“ entstanden sei. Überhaupt zeigte sich die Musikkapelle Röfingen recht umtriebig: 1982 flog sie samt Begleitmannschaft in die USA, um als einzige bundesdeutsche Musikkapelle an der „Steuben-Parade“ in New York, einem der größten Ereignisse im deutsch-amerikanischen Festkalender, teilzunehmen.

Blasmusik ist heute wieder cool - nicht nur in Röfingen

Die Musikkapelle Röfingen zählt heute 43 aktive Musiker. Zehn sind unter 18 Jahre alt – ein Zeichen dafür, dass Jung und Alt harmonieren. „Blasmusik ist wieder in und cool geworden“, bemerkt Dirigent Johannes Brendle. „Wer wäre vor 20 Jahren in Tracht zu einem Blasmusikabend oder ins Bierzelt gegangen?“ Geprobt wird im ersten Stock des alten Schulhauses, mitten im Dorf. Dort befinden sich die Noten von 1600 Musiktiteln, die Ehrenvorstand Werner Schmucker verwaltet. Mitten im Dorf präsentiert sich die Musikkapelle beim Gartenfest im „Zahlergarten“ von „Vereinswirt“ Balthasar Zahler.

Zum Jahreskonzert in Röfingen gibt es die Pro-Musica-Plakette

Zum Jubiläum werden am 6. Juli die Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau, der Musikverein Haldenwang-Hafenhofen und das Blasorchester Kötz in einem Sternmarsch zum „Zahlergarten“ ziehen und sich im Gemeinschaftschor präsentieren. Den Sonntag, an dem auch ein Festgottesdienst stattfindet, gestalten der Musikverein Konzenberg und die Trachtenkapelle Scheppach. Unter dem Motto „Blech pur“ findet bereits am 18. Mai, in der Schulturnhalle ein Blasmusikabend mit Achtalblech und Quattro Poly statt. „Sozusagen Vollgas ohne Noten und ein lockerer Abend mit Bewirtung“, wie zweiter Vorsitzender Ernst Hausotter erklärt. Beim Jahreskonzert am 30. November erhält die Musikkapelle Röfingen die Pro Musica-Plakette.

Auftakt des Festjahres bildete am Sonntag das Kirchenkonzert in der vollen Pfarrkirche St. Margareta. Dirigent Johannes Brendle und Dirigentin Kathrin Endres präsentierten dort mit den Musikern eine anspruchsvolle Mischung aus moderner, konzertanter und kirchlicher Blasmusik.

Erinnerungen an Pfarrer Werner Brauchle

Majestätisch-festlich hatten die Musikerinnen und Musiker mit der „Fanfare Aria & Farandole“ von Fritz Neuböck eröffnet. „Palladio“, der erste Satz aus dem Concerto grosso von Karl Jenkins und dem Arrangement von Robert Longfield, brachte einen Hauch von Dramatik in die Pfarrkirche, bevor die Musikkapelle den Besuchern die „Irischen Segenswünsche“, arrangiert von Kurt Gäble, entgegenbrachten. Kurt Gäble begleitete das Konzert auch in weiteren Stücken: dem berührenden „Gabriellas Song“ (Stefan Nilsson) mit der Solostimme von Franziska Brendle und dem mitreißenden „Jesus berühre mich“ (Albert Frey) zusätzlich mit den Stimmen von Kathrin Endres, Sarah Merk und Marion Müller.

Den Auftakt des Festjahrs bildete am Sonntag das Kirchenkonzert in der Röfinger Pfarrkirche St. Margareta.

„Musik ist jene Sprache, die die Menschen mit Gott in Verbindung bringt“, so hatte sich Pater Polykarp Ibekwe zu Beginn an die Besucher gewandt. Am Sonntag befand sich auf dem linken Seitenaltar ein Bild des vor einem Jahr verstorbenen Pfarrers Werner Brauchle , zu dem die Musikkapelle zwei Jahrzehnte ein enges Verhältnis pflegte. Mit Texten aus seinem literarischen Nachlass, vorgetragen von der Vorsitzenden Gertrud Vogg, war auch Pfarrer Brauchle an diesem Sonntag dem Musikverein nahe.

Am Ende forderte Dirigent Brendle die Besucher zum Mitsingen auf: „Selig seid ihr, wenn ihr einfach lebt“ und von Claudia Smalko nach zwei Solokompositionen an der Orgel mit begleitet. Ein großartiges Konzert und der gebührende Auftakt zum Festjahr.