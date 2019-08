vor 3 Min.

Blinder attackiert Zugreisende und Polizisten

Am Günzburger Bahnhof konnte er nur mit mehreren Beamten überwältigt werden. Jetzt stand er vor Gericht.

Von Gertrud Adlassnig

Es war eine ganze Liste von Straftaten, die dem Angeklagten zur Last gelegt wurden, der sich jetzt vor dem Amtsgericht Günzburg verantworten musste: vorsätzliche Körperverletzung, versuchte gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beamtenbeleidigung.

Begangen hat sie im Sommer vergangenen Jahres ein damals 53-jähriger blinder Mann, der im Zug von Ulm nach Günzburg unterwegs war und nach einer Provokation durch Jugendliche ausgerastet war. Die hatten den ehemaligen Handwerker, der vor 17 Jahren sein Augenlicht verlor, mit Papierkügelchen beworfen. Wie die Zeugenvernehmung der im Zug Geschädigten ergab, hatte sich der Mann allerdings auch lauthals fremdenfeindlich geäußert.

Er stand damals dann etwa in Höhe von Leipheim plötzlich auf, drehte sich zu einer stehenden Zeugin und stieß sie so fest, dass sie rückwärts fiel. Ein Mitreisender konnte sie auffangen, sodass ihr ein Sturz über eine Treppe erspart blieb. Als der blinde Mann in Günzburg ausstieg, wartete bereits eine Polizeistreife auf ihn. Anstatt seine Personalien zu nennen und Auskunft zu geben, griff der Delinquent die Polizei mit dem Blindenstock an, provozierte ein Handgemenge und beleidigte die Beamten mit üblen Schimpfworten. Um den kräftigen Mann zu überwältigen, musste eine zweite Streife angefordert werden.

Im Ausnahmezustand kurz vor der Zwangsräumung

Vor Gericht gab sich der bislang unbescholtene Angeklagte zerknirscht und entschuldigte sich bei den Opfern seines Wutausbruchs. Sein Rechtsanwalt, Matthias Egger, erläuterte, dass sich sein Mandant in einem Ausnahmezustand befunden habe, da er kurz vor der Zwangsräumung stand. Gerichtsdirektor Walter Henle, der den Mann aus dem Alltag kannte und ihm schon beim Überqueren der Straße behilflich war, nahm sich den Angeklagten moralisch zur Brust.

Für die Provokation der Jugendlichen habe er kein Verständnis, betonte Henle, aber ebenso wenig für das Verhalten des Mannes. Eine Behinderung sei kein Freibrief. Er habe doch meist eine positive Reaktion auf seine Behinderung erfahren, in der Regel werde ihm von Passanten geholfen, was der Angeklagte auch bestätigte. Die Polizisten seien Freunde und Helfer der Bürger, machten ihre Arbeit und hätten ein Recht, dabei unversehrt zu bleiben. Er könne gerade von einem blinden Menschen nicht verstehen, dass er sich so negativ über andere Personen auslässt, wunderte sich Henle über die Fremdenfeindlichkeit des Mannes.

Er kommt um einen Eintrag ins Strafregister herum

Dieser wurde dann trotz der massiven Vorwürfe mit einer maßvollen Strafe bedacht. Denn für ihn sprachen seine Einsicht und Geständigkeit, seine Entschuldigung, die geringen Verletzungen des Opfers und die wenig gefährliche Waffe, denn der Blindenstock müsse auch als eine Art Verlängerung des Armes gesehen werden. So kam auch die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, in diesem Fall von einer Freiheitsstrafe abzusehen.

Doch während die Vertretung der Anklage 100 Tagessätze à 40 Euro forderte, kam der Richter in seinem Urteil den Einlassungen des Betreuers entgegen. Der hatte dargelegt, dass sich die Finanzen des Angeklagten, der zur Zeit im BKH lebt, bald deutlich verschlechtern werden, wenn er Wohnungsmiete bezahlen muss. Richter Henle setzte die Strafe auf 90 Tagessätze zu 20 Euro fest, womit der Angeklagte zum einen keinen Eintrag ins Strafregister bekommt, andererseits aber über längere Zeit die Konsequenzen seines Tun zu spüren hat.

Lesen Sie auch:

30-Jähriger verletzt drei Polizeibeamte am Günzburger Bahnhof

Kameras und Alkoholverbot am Günzburger Bahnhof?

Themen Folgen