Blühende Zeiten trotz Krise: Jettingen-Scheppachs größter Haushalt

Die Zahlen der Gemeinde Jettingen-Scheppach übersteigen alles bisher Dagewesene. Seit vergangener Woche liegen acht Millionen Euro auf der hohen Kante.

Von Heike Schreiber

Für Jettingen-Scheppachs Bürgermeister Hans Reichhart war die letzte Gemeinderatssitzung seiner Amtsperiode wie Weihnachten, Geburtstag und Ostern gleichzeitig. Das Geschenk, das er in Form des Haushalts seinen Räten präsentieren konnte, war gewaltig. Dass das Haushaltsvolumen mit 32 Millionen Euro alles bisher dagewesene übersteigt, geriet fast zur Nebensache. Historisch ist, dass die Gemeinde seit der vergangenen Woche acht Millionen Euro auf ihrem Konto hat. Wie er in der Sitzung, die aufgrund der Corona-Pandemie in der Turnhalle stattfand, betonte, habe er bis zuletzt nicht an die einmalige Gewerbesteuernachzahlung geglaubt. Er habe „gebibbert, wie ein Kind vor Weihnachten, ob es sein Geschenk bekommt“. Dass ihm sein Wunsch quasi in den letzten Sekunden seiner Amtszeit erfüllt wurde, könne er kaum fassen.

Bei seinem Amtsantritt lag der Schuldenberg noch bei 27 Millionen Euro. Rein rechnerisch wäre die Gemeinde jetzt schuldenfrei, denn die die noch laufenden Verbindlichkeiten in Höhe von etwa sechs Millionen Euro könnten problemlos abbezahlt werden. „Es ist schade, dass keine Bank unser Geld haben will“, erläuterte Reichhart. Trotzdem sollten sich angesichts dieser Zahlen alle, die ihn und den Rat „gescholten haben“, einfach mit freuen. „Wir haben an den richtigen Stellen investiert und gespart“, betonte Reichhart. Er habe stets nach der Leitlinie gehandelt, nur mit dem Geld, das zur Verfügung stand, zu arbeiten. Er habe katastrophale Zeiten erlebt, in den Jahren 2008 bis 2010 viel Energie hineingesteckt und keinen Ertrag gesehen. Den könne die Gemeinde jetzt ernten.

Gesamthaushalt mit 32 Millionen Euro

Da in Kürze eine sechsjährige Legislaturperiode endet, lag es für Kämmerer Matthias Endris nahe, zurückzuschauen und die damaligen Zahlen mit den heutigen zu vergleichen. Von einem Gesamthaushalt von 32 Millionen Euro konnten die Räte vor sechs Jahren nur träumen, 15 Millionen Euro waren es damals. Die Entwicklung, die der Markt seitdem durchgemacht habe, umschreibt Endris mit rasant. Die Steuerkraft pro Einwohner hat sich bis heute fast verdoppelt (von 782 auf 1492 Euro), die Gewerbesteuereinnahmen sind nahezu explodiert. Lagen sie 2014 bei 3,8 Millionen, habe die Gemeinde 2018 mit 7,4 Millionen Euro einen vorläufigen Höhepunkt erlebt. Was 2020 auf dem Papier steht, „spricht für sich“, so Endris. Eigentlich habe er aufgrund von Corona noch vorsichtiger kalkulieren wollen als sonst, aber wegen Nachzahlungen habe er den Haushalt nach oben korrigieren müssen und sage und schreibe elf Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen angesetzt.

Am Kindergarten Johann Breher wird für etwa eine Million Euro eine neue Kinderkrippe angebaut. Bild: Bernhard Weizenegger

Nicht nur Unternehmen hätten sich in der Gemeinde angesiedelt, auch die Einwohnerzahl sei derartig gestiegen, dass jetzt die Bauplätze ausgehen. 70 Anfragen seien es derzeit. Der Versuch, Grundstücksbesitzer im Ortsinneren zum Verkauf zu bewegen, sei gescheitert. „Sie wollen nicht verkaufen, Corona macht es nicht leichter“, sagte Endris. Aus diesem Grund hat die Gemeinde im Haushalt 900000 Euro abgestellt für die Erschließung neuer Baugebiete. Es ist einer der wichtigsten Punkte im Investitionsprogramm. Insgesamt über acht Millionen Euro will der Markt investieren, zwei Millionen Euro waren es im Jahr 2014 gewesen. Seit 2012 kam Jettingen-Scheppach laut Endris ohne jeglichen Kredit aus. Die Schulden sind mit unter sechs Millionen Euro auf einem Tiefststand. Vermutlich werde sich dies in den nächsten Jahren ändern, „sei es Corona oder der vielen Projekte geschuldet“. Allein der Neubau einer Dreifachhalle reiße mit sieben Millionen Euro ein großes Loch. Am Ende zog Endris ein mehr als positives Fazit. „Auf die letzten sechs Jahre kann man stolz sein.“

Euphorie des Bürgermeisters war ansteckend

Viel Lob gab es auch von Rudolf Seibold, der seine letzte Haushaltsrede als CSU-Fraktionssprecher hielt. „Wir sind in Jettingen-Scheppach in einer einmalig, ja historisch in vielerlei Hinsicht gut aufgestellten Situation.“ Die Entwicklung verlaufe gut, die Finanzen seien stabil, und das trotz schwieriger Zeiten. Was Seibold in den vergangenen zwölf Jahren als Marktgemeinderat stets betont hatte, den Weg solider Haushaltspolitik nicht zu verlassen, ließ er auch diesmal nicht aus. „Das muss weiter oberstes Prinzip sein.“ Größter Kraftakt werde der Neubau der Sporthalle werden, den er stets skeptisch gesehen habe. Am Ende habe er sich von der Euphorie des Bürgermeisters anstecken lassen.

Besagte Sporthalle werde den neuen Bürgermeister wohl des öfteren nachts gedanklich beschäftigen, ist sich auch der stellvertretende Fraktionssprecher der Freien Wähler, Hans Reichhardt sicher, der für seine Fraktion sprach. Über einen Schuldenberg, der Hans Reichhart damals bei seinem Amtsantritt den Schlaf raubte, müsse er sich zum Glück keine Sorgen mehr machen. Dass das Haushaltsvolumen 32 Millionen Euro übersteigt, sei unvorstellbar. Der Markt sei so attraktiv wie nie. Bezahlbarer Wohnraum sei eine wichtige Aufgabe für die Zukunft, die Ausweisung von neuen Baugebieten eine logische Folge. Kurz fasste sich Holger Löchle von der Fraktion der Jungbürger. Durch kluges Handeln in der Vergangenheit stehe die Gemeinde sehr gut da. Dass die Beträge auf den Konten demnächst sinken würden, müsste allen bewusst sein. Die Sporthalle koste, auch die Krise werde sich bemerkbar machen. Wie es weitergeht, werde sich zeigen. Alle Räte stimmten dem Haushalt zu.

