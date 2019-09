00:32 Uhr

Blues, Rock und Gemälde mit Eisen

In Mindelaltheim wartet ein spannendes Programm auf die Gäste im Dorfzentrum

Von Martin Gah

Am 20. September verbinden sich im Dorfzentrum Mindelaltheim schon zum 35. Mal Musik und bildende Kunst. Die musikalischen Gäste bei „Kunst und Kultur auf dem Dorf“ tragen ihr Programm schon im Bandnamen: „Black Stuff“ (zu deutsch in etwa „Schwarzer Stoff“) bringt Stücke von Musikern afroamerikanischer Herkunft auf die Bühne. Dabei geht es vom Blues eines B.B. King über den Rock´n’ Roll von Tina Turner und den Soul von James Brown und Aretha Franklin bis hin zum Synthie Pop Sound eines Stevie Wonder.

Georg Gah, der Vorsitzende des Vereins „Kunst und Kultur auf dem Dorf e.V.“, schätzt den vollen Sound der Gruppe mit vier Bläsern, Gitarre, Bass, Keyboard und Schlagzeug. Jeder der Instrumentalisten ist versiert. In Internetvideos von Club-Auftritten spielen sie sich mit wechselnden Solos gegenseitig die Bälle zu. Die beiden Sänger Sabine Künster und Douglas Weaden, dessen Hautfarbe zum musikalischen Programm passt, beherrschen die volle Bandbreite von zärtlich bis eruptiv.

Weaden ist ein Kalifornier, der als Soldat in Kaiserslautern stationiert war. Groove liegt nicht nur in seiner Stimme, sondern auch in seinen Bewegungen auf der Bühne. Gelegentlich zeigen auch der Bassist Heiner Holderbach und der Gitarrist Markus Pfeffer ihr Gesangstalent. Die Band stammt aus Mannheim und ist seit 1984 in wechselnden Besetzungen im Rhein-Neckar-Raum präsent.

Der Gast aus dem Bereich der bildenden Kunst ist Jutta Schieferle. Sie wurde 1959 in Burgau geboren und wuchs auch dort auf. Neben der Malerei ist sie auch dem Chorgesang verbunden. Sie singt im Burgauer Kirchenchor und war 44 Jahre lang Mitglied der Schwäbischen Chorgemeinschaft Ichenhausen.

Eine umfassende musische (nicht nur musikalische) Ausbildung erhielt sie am St. Thomas Gymnasium in Wettenhausen. Über 30 Jahre arbeitete Jutta Schieferle als Grundschullehrerin. Dabei war es ihr immer ein Anliegen, den Kindern Freude an der Musik und am Umgang mit Farbe und Gestaltung zu vermitteln. „Kunst ist ein ganz wichtiger Gegenpol zu den kognitiven Fächern und gibt allen Kindern die Möglichkeit, ihrer Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen und sich zu verwirklichen“, begründet sie ihre Überzeugung. Ab dem Jahr 2015 nahm Jutta Schieferle sich dann die Zeit, auch selbst künstlerisch zu arbeiten. Sie kaufte Farben und Leinwand. Nach ihrem Abschied vom Schuldienst aus gesundheitlichen Gründen besuchte sie einige Kurse bei Christine Viola aus Günzburg, vor allem aber bei Rodica Enk-Radana aus Luizhausen (Alb-Donau-Kreis), die ganz maßgeblich an Schieferles künstlerischer Entwicklung beteiligt ist. Sie begann mit abstrakter Malerei in Acrylfarben, dann ging sie über zu Pigmentarbeiten mit Asche und verschiedenen Sanden.

In letzter Zeit nimmt auch das Experimentieren mit Eisen- und anderen Grundierungs- und Oxidationsmitteln einen breiten Raum ein. Hier wird die Wirkung der Farbe durch chemische Reaktionen verändert. Das zeigt sich auch bei Jutta Schieferles Mindelaltheimer Ausstellung, die unter dem Motto „Farbe trifft Rost“ steht.

am Freitag, 20. September im Mindelaltheimer Dorfzentrum ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Es wird dringend um Kartenvorbestellung gebeten unter der Telefonnummer 0172/8222872 oder unter 08222/961620.

Themen Folgen