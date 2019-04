vor 43 Min.

Blutspende: Die "stillen Stars" kommen aus Leipheim und Hochwang

Sie haben ihre Arme schon oft hingehalten, um anderen Menschen zu helfen: Norbert Czekalla (links) und Hubert Schwarz werden am heutigen Mittwoch für jeweils 175 Blutspenden in Augsburg während einer großen Gala geehrt.

Norbert Czekalla und Hubert Schwarz teilen eine imposante Zahl: 175. So oft haben sie sich „anzapfen“ lassen, um anderen Menschen zu helfen. Warum heute für sie ein besonderer Tag ist.

Von Till Hofmann

Bis Montagabend kannten sich Norbert Czekalla aus Leipheim und Hubert Schwarz aus Hochwang noch nicht. Ihre Leidenschaft hat sie zum Gespräch mit unserer Zeitung zusammengeführt. Und diese Leidenschaft heißt: Blut spenden.

Heute geht es für sie mit dem Bus zur großen Spendengala nach Augsburg. 561 Menschen aus allen schwäbischen Kreisverbänden des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) sind eingeladen. Sie werden in der Kongresshalle dafür geehrt, dass sie sich schon häufig haben Blut abzapfen lassen. Zu den schwäbischen Spitzenspendern des etwa 40 Frauen und Männer umfassenden Trosses aus dem Landkreis Günzburg zählen der 66-jährige Schwarz und der 59 Jahre alte Czekalla: Für jeweils 175 Blutspenden werden sie auf die Bühne in Augsburg gebeten. Neben den beiden gibt es heuer nur noch vier weitere Spender im gesamten schwäbischen Regierungsbezirk, die derart häufig ihr eigenes Blut haben fließen lassen.

Mit der Einverständniserklärung der Eltern

Die Rekordspender aus dem Landkreis Günzburg haben früh angefangen: jeweils mit 18 Jahren. „Ich habe 1971 dafür sogar noch die Einverständniserklärung meiner Eltern gebraucht“, erzählt Schwarz. „Denn damals galt man erst mit 21 Jahren als volljährig.“

Allzu häufig darf man sein Blut nicht geben: Frauen viermal im Jahr, Männer sechsmal. Zwischen zwei Spendeterminen müssen mindestens 55 spendenfreie Tage liegen.

Was aber ist die Motivation, um sich mit einer doch ordentlich großen Nadel 500 Milliliter Blut aus der Vene nehmen zu lassen. „Also die Brotzeit und die Geschenke sind es sicher nicht“, sagt Hubert Schwarz. Und sein Rekordkollege aus Leipheim pflichtet ihm bei. Dem Hochwanger, der seit drei Jahren im Ruhestand ist, hat es stets „Spaß“ gemacht. Im Spendelokal habe man sich mit Gleichgesinnten getroffen. „Nach einer gewissen Zeit hatte ich einfach Druck gespürt“ – wie ein Ballon, der zu sehr gefüllt ist. „Nach der Blutentnahme ging’s mir besser. Ich habe mich frischer gefühlt“, lautet Schwarz’ Erklärung. „Hatte“, sagt er, weil dieser Druck inzwischen nicht mehr da sei. Und weil er die 200er-Marke nicht anstrebt. Zum letzten Mal hat er sich im vergangenen Jahr sein Blut abzapfen lassen. „Irgendwann muss Schluss sein.“

Jeder mögliche Termin ist im Kalender notiert

Daran verwendet der um sieben Jahre jüngere Norbert Czekalla noch keinen Gedanken. Der nächstmögliche Spendetermin nach der „Sperre“ ist im Terminkalender schon lange notiert, damit aber auch gar nichts versäumt wird. Nur einmal sei ihm ein Missgeschick unterlaufen, als er vergessen habe, eine Frage auf dem umfangreichen Bogen zu beantworten, was zunächst nicht aufgefallen war. Eine Woche später aber wurde das moniert, es drohte eine längerfristige Auszeit. Für den Verwaltungsangestellten bei der Bundeswehr wäre das eine mittlere Katastrophe gewesen. „Ich habe eine eidesstattliche Erklärung nachgereicht“, sagt er und nimmt das als Beleg dafür, „dass hier sehr genau kontrolliert wird, was gut ist“. Seine christliche Prägung – er selbst bezeichnet sich als „Aushilfsmesner“ in seiner katholischen Kirchengemeinde in Leipheim – führt Czekalla ins Feld, um die Bereitschaft zur Blutspende zu begründen. „Anderen Menschen zu helfen, das ist mir wichtig. Aber ich wollte das nicht mit Geld machen. So eine Blutspende ist das günstigste und wertvollste überhaupt. Günstig, weil es mich nur etwas Zeit kostet. Wertvoll, weil dieses Blut Leben retten kann.“

In Bayern werden täglich 2000 Blutkonserven benötigt

Das bestätigt der Blutspendedienst (BSD), der 1953 vom Bayerischen Roten Kreuz gegründet worden ist, mit dem Auftrag, die Versorgung mit Blutprodukten im Freistaat sicherzustellen. Allein in Bayern werden täglich etwa 2000 Blutkonserven benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder verletzten Menschen geholfen werden.

Dass Blutspenden wichtig sind, dessen sind sich die Menschen bewusst (siehe auch Grafik). Aktiv zu werden und selbst seinen Arm hinzuhalten – das tun allerdings die wenigsten. Bundesweit sind das 3,5 Prozent. In Bayern ist die Bereitschaft höher – sie liegt nach BSD-Angaben bei etwa 5,3 Prozent. Das liegt auch an Menschen wie Hubert Schwarz und Norbert Czekalla aus dem Landkreis Günzburg.

