vor 55 Min.

Blutspende im Landkreis

Rotes Kreuz weist auf Wichtigkeit hin

Aktuell kann der Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes den täglichen Bedarf an benötigten Blutkonserven decken. In den vergangenen Wochen gab es Rückgänge beim Blutspendeaufkommen, die nur dank einer großen Welle der Solidarität innerhalb des Freistaates kompensiert werden konnten. Blutspendetermine fallen nicht unter die Ausgangsbeschränkungen beziehungsweise das Veranstaltungsverbot. Der für den 15. April in Krumbach vorgesehene Termin fällt aus organisatorischen Gründen aus. Weitere Termine:

20. April, evangelisches Gemeindezentrum, 17-20.30 Uhr.

22. April, Albertus-Magnus-Haus, 17 bis 21 Uhr.

30. April, Freiherr-von-Stain-Mittelschule, 16-20 Uhr.

Themen folgen