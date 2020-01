vor 33 Min.

Brand an Heinrich-Sinz-Schule: So erlebte ihn der Schulleiter

Offenbar in einem Regal in einem Gruppenraum war das Feuer ausgebrochen. Nachdem es gelöscht war, wurde es ins Freie gebracht.

Plus Ein Großaufgebot ist am Montag in den Ichenhauser Stadtteil Hochwang geeilt. Der Schulleiter lobt alle Beteiligten – und erklärt die Folgen für den Unterricht.

Von Christian Kirstges

Ein großes Lob spricht der Leiter der Heinrich-Sinz-Schule in Hochwang, Christoph Janocha-Wiedemann, seinen Kollegen, den Schülern und den Einsatzkräften aus: Nachdem am Montagmorgen ein Brand im Gebäude festgestellt worden war, „ist alles so reibungslos gelaufen wie bei einer Übung“.

Der Schulleiter war zwischen 6.30 und 6.45 Uhr im Haus und widmete sich zunächst dem Vertretungsplan. Eine gute Stunde später seien der Hausmeister und eine Lehrkraft zu ihm gekommen, weil sie „einen komischen Geruch“ wahrgenommen hatten, erzählte er am Montagmittag im Gespräch mit unserer Zeitung. Aus einem Gruppenraum sei bereits dichter Rauch gequollen, das Zimmer habe man nicht betreten können. Hausmeister der Heinrich-Sinz-Schule löst den Feueralarm aus Dann habe der Hausmeister den Feueralarm ausgelöst. Da die meisten Schüler mit dem Bus kommen und nur drei oder vier von den Eltern gebracht werden, seien zu dem Zeitpunkt kaum Kinder da gewesen. Sie seien mit den Lehrern auf einen Sammelplatz gegangen. Erst nachdem die Feuerwehr angerückt war, kamen die Schulbusse. Von dort aus wurden auch diese Schüler direkt zum Sammelplatz eskortiert, „es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für sie“, betonte der Schulleiter. Anschließend habe sich das Bayerische Rote Kreuz in der Turnhalle um die Kinder gekümmert. Wer zur Toilette musste, sei notiert worden, und auch wer von den zwischenzeitlich verständigten Eltern abgeholt wurde, sei auf einer Liste eingetragen worden. „Wir hatten zu jeder Zeit den Überblick.“ Natürlich seien einige Eltern, die etwa über soziale Medien von dem Brand erfahren hatten, „zur Schule geprescht“. Aber auch am Telefon, als die anderen informiert wurden, habe man betont, dass keine Gefahr bestehe. Anders als im Juli vergangenen Jahres, als auf einer Wetter-Plattform im Internet vom drohenden Einsturz des Schuldaches berichtet worden war, was aber nicht der Wahrheit entsprochen habe, sei dieses Mal keiner in Panik verfallen. Zur Mittagszeit seien noch um die 20 Kinder in der Turnhalle gewesen, die dann regulär mit dem Bus nach Hause gefahren seien. Die anderen hätten vorher von den Eltern abgeholt werden können. Um das Netz nicht zu überlasten, habe kein Schüler sein Handy außer für die Kontaktaufnahme mit den Eltern nutzen dürfen, und alle hätten sich daran gehalten. Infos für die Eltern auf der Homepage der Heinrich-Sinz-Schule In einer Konferenz wurde später darüber gesprochen, wie der Unterricht am Dienstag organisiert werden kann. Der Trakt, in dem das Feuer nach Informationen unserer Zeitung in einem Bücherregal ausgebrochen war, sei wegen des Brandgeruchs zunächst nicht nutzbar. „Aber wir haben das Glück, dass drei Klassen im Praktikum und deren Räume frei sind“, sagte der Schulleiter. Auch die Zimmer der Offenen Ganztagsschule könnten genutzt werden. Deshalb müsse man wohl nur ein oder zwei Klassen zu Hause lassen, der Unterricht für die ersten bis dritten Klassen könne wohl stattfinden. Später wurden dann die Eltern auf der Internetseite der Schule über den aktuellen Stand informiert: An diesem Dienstag, 28. Januar, findet der Vormittagsunterricht für alle Klassen statt, auch die Tagesstätte ist geöffnet. Der Nachmittagsunterricht entfällt hingegen für alle Klassen. Eine Ausnahme: Die Klasse 7 von Adriane Weiner bleibt zu Hause, die Klasse 5/6 von Nina Nahirni kommt am Dienstag und am Mittwoch nicht zur Schule. Brandermittler der Polizei schaut sich den Gruppenraum an Im Einsatz waren 82 Kräfte der Feuerwehren Hochwang, Ichenhausen, Kleinkötz, Waldstetten, Unterrohr und Günzburg, sowie die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung des Kreises Günzburg, Kräfte der Kreisfeuerwehrinspektion, der Kreisbrandrat und das THW Günzburg. Der Rettungsdienst rückte mit 37 Kräften an und war mit mehreren Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeugen und der SEG Behandlung und SEG Betreuung am Ort. Die Polizei war mit zahlreichen Beamten im Einsatz. Wie es von dort heißt, gebe es noch keine genaueren Hinweise auf die Brandursache und die Schadenshöhe. Nach den Worten des Schulleiters sei der Gruppenraum versiegelt worden, ein Brandermittler werde sich ihn ansehen. (mit obes und zg) Lesen Sie hier unseren ersten Bericht über den Brand in Hochwang: Feuer in der Heinrich-Sinz-Schule - Unterricht fällt aus Und lesen Sie hier zum Thema Feuerwehr: Feuerwehr Ichenhausen hatte 2019 so viele Einsätze wie nie zuvor Warum und wie die Feuerwehr im Landkreis Günzburg ausrückt

