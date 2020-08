14:56 Uhr

Brand auf Pferdehof in Jettingen: Großeinsatz für die Feuerwehr

Ein Feuer auf einem Pferdehof in Jettingen hat am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz geführt.

Mit vielen Einsatzfahrzeugen ist die Feuerwehr am Montag zu einem Pferdehof in Jettingen ausgerückt.

Ein Feuer auf einem Pferdehof in Jettingen hat am Montagnachmittag zu einem Großeinsatz geführt. Es brannte ein Strohlager und auch angrenzende Gebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Informationen wurden kein Mensch und kein Tier verletzt. Die Höhe des Schadens ist noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. (obes)

Weitere Informationen folgen.

