11:50 Uhr

Brand in Betrieb in Kötz: Papierfilter fängt Feuer

Mit 30 Leuten war die Feuerwehr im Einsatz, als es in einer Firma in Kötz gebrannt hat.

Vermutlich wegen der Funken bei den Schweißarbeiten ist ein ölgetränkter Papierfilter in einer Firma in Kötz in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 30 Leuten im Einsatz.

In einer Firma an der Industriestraße in Kötz hat es in der Nacht auf Mittwoch gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, gelangten wohl Funken von Schweißarbeiten in die Absauganlage und setzten dort einen ölgetränkten Papierfilter in Brand. Mehrere Mitarbeiter begannen sofort, das Feuer zu löschen.

30 Feuerwehrleute waren an dem Einsatz in Kötz beteiligt

Auch die Feuerwehren aus Groß- und Kleinkötz sowie aus Günzburg waren mit insgesamt 30 Einsatzkräften vor Ort. An der Absauganlage entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. (zg)

