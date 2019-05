vor 48 Min.

Brand in Garage: 15.000 Euro Schaden

An der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach hat eine Garage gebrannt. Die Polizei hat eine Vermutung, was die Ursache ist.

Am Sonntag, kurz vor Mitternacht, hat an der Hauptstraße in Jettingen-Scheppach eine Garage gebrannt. Laut Polizei ist ein technischer Defekt, vermutlich am Sicherungskasten, dafür verantwortlich. Eine Bewohnerin des Hauses, zu dem die Garagenwerkstatt gehört, bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr.

Diese löschte die Flammen und verhinderte, dass sich das Feuer ausbreitete. Die Garage brannte vollständig aus. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Jettingen und Burgau waren mit gut 32 Kräften im Einsatz. (zg, obes)

