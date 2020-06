vor 47 Min.

Brand in Lagerhalle: Feuerwehr in Offingen im Einsatz

In Offingen ist am Mittwochmorgen die Feuerwehr in Einsatz.

In Offingen kämpft die Feuerwehr gegen einen Brand in einer Lagehalle. Das Feuer war am Mittwochmorgen ausgebrochen.

In Offingen ist zur Stunde die Feuerwehr im Einsatz. Nach ersten Informationen der Polizei brennt es in einer Lagerhalle auf einem Gelände in der Schnuttenbacher Straße. Das Feuer wurde am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr gemeldet.

Personen seien nicht in Gefahr, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage. Das Feuer sei aber auf ein nahestehendes Gebäude übergegriffen. Die Brandursache ist noch unklar. (AZ)

Themen folgen