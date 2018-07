00:39 Uhr

Breitband: Ausbau muss bezahlbar sein

Marktgemeinde strebt Ausschreibung an

Von einer solchen Zahl können andere Gemeinden nur träumen: 94 Prozent aller Haushalte Jettingen-Scheppachs sind in Sachen Internet so gut versorgt, dass ihnen Leitungen mit Geschwindigkeiten von 30 und mehr Mbit zur Verfügung stehen. Und trotzdem gibt es noch immer „weiße Flecken“ in der Gemeinde, die in die Röhre schauen. Deshalb soll jetzt untersucht werden, ob und inwieweit ein weiterer Breitbandausbau möglich ist. Für Bürgermeister Hans Reichhart gilt aber in erster Linie: „Es muss bezahlbar sein.“

In der jüngsten Bau- und Umweltausschusssitzung präsentierte Alfred Wöcherl von der Breitbandberatung Bayern GmbH die neueste Bitratenanalyse. Diese untersucht die Breitbandversorgung jeder einzelnen Adresse einer Kommune. In der Marktgemeinde hat sich laut dem Fachmann im vergangenen Jahrzehnt unglaublich viel getan. Hatten 2010 gerade einmal vier Prozent eine Leitungsgeschwindigkeit von 30 Mbit, waren es 2012 schon 16 Prozent und weitere fünf Jahre später 94 Prozent. Die Kommune habe sehr gute Arbeit geleistet und ihre Hausaufgaben erledigt, lobte Wöcherl. Sie habe maximale Fördergelder abgerufen und selbst viel Geld investiert.

Die große Frage ist, ob und wie viel Geld Jettingen-Scheppach noch einmal in die Hand nimmt, damit sich die fehlenden sechs Prozent der Haushalte nicht abgehängt fühlen. Wöcherl betonte, dass keine Gemeinde zum Breitbandausbau verpflichtet sei. Kein Bürger könne es einfordern, die Planungshoheit liege bei der Gemeinde. „Wir müssen schauen, ob wir es uns leisten können, es wird einige hunderttausend Euro kosten“, fürchtet Bürgermeister Reichhart. Er wollte wissen, ob es nicht möglich sei, erst einmal Teilbereiche zu erschließen und weitere hinzuzunehmen, sollte sich zeigen, dass die Kosten nicht explodieren. Doch so einfach ist es Wöcherl zufolge nicht. Wenn sich die Gemeinde beispielsweise für eine Ausschreibung für 100 Anschlüsse entscheidet, müsse genau das umgesetzt werden, nicht mehr und auch nicht weniger. Bis zum Herbst will die Verwaltung nun überlegen, was sie in Sachen Breitbandausbau unternimmt. (hva)

Wer die Zahlen im Detail sehen will, kann sich informieren unter www.bitratenkarte.de/gz/jettingen-scheppach.

