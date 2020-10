00:32 Uhr

Breite Themen-Palette bei der SPD-Kreistagsfraktion

Genossen sprechen über Wohnungsbau, Nahverkehr und Gesundheitsfürsorge

Die Themen Wohnen, Gesundheit und Nahverkehr waren Schwerpunkte einer Klausurtagung der SPD-Kreistagsfraktion. Ausdrücklich begrüßt wurden dabei Äußerungen von Landrat Hans Reichhart, dass sich der Landkreis beim Wohnungsbau stärker engagieren müsse. Dieses Ziel verfolge auch die SPD, die bereits im vorigen Kreistag einen entsprechenden Antrag eingebracht hatte.

„Wir sollten nun zeitnah konkrete Schritte einleiten“, forderte der SPD-Fraktionsvorsitzende Gerd Olbrich. Das könne beispielsweise die Wiedergründung der Kreiswohnungsbaugesellschaft sein. Weitere Möglichkeiten zur Verbesserung der Wohnungslage sehen die Sozialdemokraten nach dem Neubau des Wahl-Linderschen Altenheims in Günzburg. Das bestehende Gebäude sollte nach entsprechendem Umbau für Wohnzwecke genutzt werden. Helga Springer-Gloning sieht darin „eine Chance, vor allem für Pflegekräfte und andere Beschäftigte des Öffentlichen Dienstes günstigen Wohnraum zu bieten“. Günzburgs OB Gerhard Jauernig legt Wert darauf, „dass das Objekt in öffentlicher Hand bleibt“.

Die Kreistags-SPD hofft, dass die Kreisgremien bald über die Fortschreibung des Nahverkehrskonzepts diskutieren können. „Wir brauchen einen ÖPNV mit einfachem Tarifsystem und attraktiven Konditionen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Luise Bader. Wichtig sei, dass eine enge Verknüpfung mit den benachbarten Verkehrsräumen Ulm/Neu-Ulm, Augsburg und Memmingen/Unterallgäu stattfinde.

Die Bedeutung eines funktionierenden Gesundheitssystems zeige sich gerade in den aktuellen Zeiten der Corona-Pandemie besonders deutlich. Nach Ansicht der Kreistags-SPD sollte die medizinische und pflegerische Qualität der Kreiskliniken auf hohem Niveau weiterentwickelt werden. Besonderes Augenmerk gelte auch der personellen Ausstattung des Gesundheitsamts, das in der Pandemiebekämpfung eine Schlüsselstellung einnehme. Jedenfalls müsse alles getan werden, damit die Nachverfolgung von Infektionsketten nicht an Personalmangel scheitert, heißt es vonseiten der Kreistags-SPD.

Ein oft geäußertes Bürgeranliegen betrifft nach den Worten von Simone Riemenschneider-Blatter die Parkplatznot bei den Günzburger Kliniken. Bezirk und Landkreis sollten hier zügig zu einer gemeinsamen Lösung kommen. (zg)

