Breitensport

vor 47 Min.

BLSV-Sportkreis Günzburg appelliert: Öffnet die Sporthallen!

Nichts los in der Bruno-Merk-Sporthalle in Günzburg: Aufgrund der Pandemie ruht der Vereinssport. Der BLSV fordert nun ein Ende des Sportverbots auch in den Hallen, sobald es die Inzidenz-Entwicklung zulässt.

Plus Warum der Günzburger Sportkreis-Chef Friedrich Birkner die örtlichen Behörden auffordert, anstehende Lockerungen der Pandemie-Auflagen nicht zu bremsen.

Von Jan Kubica

Angesichts sinkender Mitgliederzahlen in den Sportvereinen und wenig Mut machender Prognosen für die Zukunft des Breitensports zeigt sich der Vorsitzende des BLSV-Sportkreises Günzburg, Friedrich Birkner, zunehmend besorgt. „Die 124 Sportvereine im Landkreis Günzburg warten sehnsüchtig auf eine schrittweise Öffnung der Sportanlagen“, sagte er an diesem 27. Mai 2021 gegenüber unserer Redaktion. Gleichzeitig appellierte er im Namen des Sportkreises an die Kreisverwaltungsbehörde und die Kommunen, auch Sport in der Halle wieder zu ermöglichen, sofern, aber auch sobald es die örtlichen Inzidenzen erlauben.

Themen folgen