Der BLSV-Sportkreis Günzburg ist glimpflich davongekommen

Plus Wie viele Mitglieder der Sportkreis Günzburg während der Corona-Krise verliert. Kreis-Chef Friedrich Birkner nennt ein Beispiel, das ihm Hoffnung macht.

„Die Corona-Pandemie hat uns alle betroffen, insbesondere die ältere Generation, die Kinder, Schüler und die Sportvereine, denn Sportausübung wurde letztlich auf null gefahren.“ Dieses Resümee nach über einjährigem, weitgehendem Stillstand im Sport hat der Vorsitzende des Sportkreises Günzburg im Bayerischen Landessportverband (BLSV), Firtz Birkner, bei der Vorstandssitzung im Sportheim des SV Hochwang gezogen. Er fügte im selben Atemzug aber hinzu: „Unser Kreis ist noch einigermaßen glimpflich davon gekommen.“