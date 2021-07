Jeder Schritt zählt beim Landkreislauf Günzburg

Sportler legen im Landkreis Günzburg mehr als 17.000 Kilometer zurück. Trotz des Erfolges: Die Hoffnung ist groß, dass es 2022 wieder richtig läuft.

Geschafft! Mehr als 17.000 Kilometer haben die Läufer im Landkreis Günzburg beim virtuellen Landkreislauf zurückgelegt. 17.469 Kilometer waren es, um ganz genau zu sein. Das vorgegebene Ziel von 15.000 Kilometern wurde damit weit übertroffen. Freuen können sich darüber vor allem die heimischen Schulen. Die Sparkasse Günzburg-Krumbach hat als Hauptsponsor einen Extra-Bonus in Höhe von 500 Euro versprochen, wenn die 15.000-Kilometer-Marke geknackt wird. Die AOK stattet als weiterer Sponsor eine Grundschulklasse mit Funktionsshirts aus.

Zwei Wochen lang in Bewegung

Vom 26. Juni bis 10. Juli 2021, also genau zwei Wochen lang, hatten die Läufer die Möglichkeit, ihre auf den heimischen Laufstrecken zurückgelegten Kilometer auf einem Internetportal einzutragen. Der Landkreislauf stand in diesem Jahr ganz im Zeichen von Inklusion und Gemeinschaft. Landrat Hans Reichhart freute sich sehr, dass sich so viele Sportler beteiligt haben. Und das, obwohl das Wetter in den 14 Tagen der Aktion nicht immer das Beste war. „Diese tolle Leistung zeigt, wie wichtig der Sport für die Menschen hier ist“, sagte er.

Toller Endspurt

Die Menschen im Landkreis Günzburg legten einen tollen Endspurt hin. Denn am Vormittag des 9. Juli standen die Zeichen noch nicht auf Erfolg, als die Sportbeauftragte des Landkreises Günzburg, Andrea Högel, auf den Kilometerzähler blickte. Doch schon gegen Mittag wendete sich das Blatt, als die teilnehmenden Schulen ihre gesammelten Kilometer hochluden. Mehr als 9000 Kilometer haben die Schüler zurückgelegt. Elf Schulen haben sich am Landkreislauf beteiligt, die meisten Kilometer meldeten die Kinder aus der Grundschule Wettenhausen.

2022 ist Gundremmingen Gastgeber

Wie schon im vergangenen Jahr musste pandemiebedingt auf die traditionelle Großveranstaltung zum Landkreislauf verzichtet werden. Der Landkreis Günzburg und der Sportkreis Günzburg im BLSV hoffen nun gemeinsam, dass im nächsten Jahr der Landkreislauf wieder in seiner gewohnten Form stattfinden kann. Die Großveranstaltung ist für Anfang Juli in Gundremmingen geplant. (AZ)

Lesen Sie dazu auch