vor 35 Min.

Bremsscheiben an Lkw vollständig durchgebrochen

Die Autobahnpolizei Günzburg hat auf der A8 den Schwerlastverkehr kontrolliert - und dabei teils unhaltbare Zustände festgestellt.

Bei Schwerverkehrskontrollen sind Beamte der Autobahnpolizei Günzburg am Samstagvormittag auf der A8 im Bereich von Jettingen-Scheppach und Leipheim fündig geworden. Zwei der kontrollierten Sattelzüge waren technisch in einem so desolaten Zustand, dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Im Einzelnen waren mangelhafte Reifen sowie vollständig durchgebrochene Bremsscheiben zu beanstanden. Gegen die Verantwortlichen wurden empfindliche Bußgelder festgesetzt, berichtet die Polizei. (zg)

