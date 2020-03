vor 52 Min.

Brennender Müllcontainer: Einsatz auf dem Areal Pro

Ein Container mit Altreifen brannte in Leipheim.

Feuerwehren aus mehreren Gemeinden sowie Polizei und Rettungsdienst sind am Montagnachmittag in Leipheim im Einsatz gewesen.

Dicke schwarze Rauchschwaden sind am Montagnachmittag auf dem Gelände einer Spedition in Leipheim aufgestiegen. Grund dafür war ein mit Altreifen befüllter Müllcontainer, der wenige Meter neben einer großen Halle im Bereich "An der Rollbahn" stand und brannte.

Die Feuerwehren bekämpften die Flammen mit Löschschaum und schützten die Halle vor dem Übergreifen der Flammen und Hitzeschäden. Sowohl die Schadenshöhe als auch die Brandursache ist derzeit nicht bekannt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Leipheim, Bubesheim und Günzburg, ebenso eine Streife der Polizeiinspektion Günzburg und der Rettungsdienst. (obes)

