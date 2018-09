00:37 Uhr

Brillen aus Günzburg für Afrika

Aus der einmaligen Aktion soll eine Patenschaft wachsen

Günzburg Mehr als 200 neue Fertig-lesebrillen und eine mobile Ausrüstung für Sehteste hatten Uschi, Harald und Samuel Hahn im Koffer, als sie vor Kurzem nach Ruanda reisten. Am Zoll tauchte das erste Hindernis auf: Der Zöllner musste überzeugt werden, dass die Günzburger Optikerfamilie die Brillen nicht verkaufen, sondern für ein Patenschaftsprojekt in dem afrikanischen Land einsetzen will.

Den ersten von vier Sehtesttagen führte die Familie Hahn nach einer abenteuerlichen Fahrt mit dem Allradauto im äußersten abgelegenen Südwesten Ruandas durch, ganz nah an der Grenze zum Kongo.

Angemeldet waren 91 sehr arme, ältere Witwen, die ihre Männer und Söhne – und dadurch ihre Altersvorsorge – im Völkermord von Ruanda vor 24 Jahren verloren haben. Geduldig warteten die Witwen teilweise den ganzen Tag, bis sie an der Reihe waren. Viele waren einen weiten Weg zu Fuß gekommen. Am Abend waren es dann nicht 91 Sehteste, sondern 150. Scheinbar hatte sich schnell herumgesprochen, dass jemand da ist, der helfen will.

Fast immer war es möglich, die optimal passende Brille zu übergeben. Besonders auffällig war, dass auch bei den jungen Leuten in Ruanda fast keine Kurzsichtigkeiten vorkamen. Aber es gab relativ viele Menschen mit Übersichtigkeit mit Kopfweh und Anstrengungsbeschwerden, die mit schwachen Plusbrillen versorgt wurden.

„Unglaublich, wie wir hier mit relativ einfachen Mitteln effektive Hilfe leisten konnten“, sagt Harald Hahn im Rückblick auf vier Sehtesttage mit insgesamt 350 Testen. Die noch fehlenden Brillen hat die Günzburger Optikerfamilie inzwischen nach Ruanda geschickt.

„Unvergesslich werden uns die strahlenden und leuchtenden Augen bleiben – die Menschen waren einfach dankbar und glücklich, dass es jemanden gibt, der an sie denkt und ihnen hilft“, sagt Harald Hahn. Seine Familie sei mit herzlichen Umarmungen und vielen Segenswünschen verabschiedet worden.

Zuvor allerdings hätten es sich die ruandischen Frauen nicht nehmen lassen, ihrer Freude durch Singen und Tanzen Ausdruck zu verleihen – Einladung zum Mittanzen inbegriffen. Er und seine Familie hätten sich „wie in einer Oase der Freude, Hoffnung und Liebe“ gefühlt, und das an einem Ort, wo vor 24 Jahren unvorstellbare Grausamkeiten geschehen sind. Das Brillenstudio Hahn will es nicht bei dieser einmaligen Hilfe lassen, sondern Menschen in Ruanda auch künftig unterstützen. Für jede in Günzburg verkaufte Brille spendet das Brillenstudio einen Euro zugunsten einer Kinder- oder Seniorenpatenschaft in Ruanda. Wer ebenfalls helfen und vielleicht für 32 Euro im Monat eine Patenschaft für einen Menschen in Ruanda übernehmen will, bekommt nähere Informationen beim Brillenstudio Hahn in Günzburg oder unter: www.iriba-shalom-international.org (zg)

Themen Folgen