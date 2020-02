Bringt Verkehrsminister Scheuer Schilderbrücken nach Günzburg?

Plus Er kommt am Donnerstag in die Kreisstadt. Und die Region darf nun spekulieren, ob er den Bau der Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf der Autobahn ankündigt.

Verkehrsbeeinflussungsanlagen („Schilderbrücken“) an der A8 werden von Neusäß (Landkreis Augsburg) bis München/Eschenried ab dem Jahr 2022 bis circa 2025 gebaut. „Die Anlage befindet sich im bundesrechtlichen Genehmigungsverfahren. Derzeit sind die weiteren Planungen zur Umsetzung in Vorbereitung“, antwortet Bayerns Innenminister Joachim Herrmann auf eine entsprechende Anfrage des Landtagsabgeordneten Max Deisenhofer (Grüne).

Offenbar geht jetzt aber auch in westliche Richtung etwas voran. Am Donnerstag kommt Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) nach Günzburg. In einem Gespräch mit dem ehemaligen bayerischen Verkehrsminister Hans Reichhart, dem CSU-Kreisvorsitzenden Alfred Sauter und weiteren CSU-Kommunalpolitikern soll erörtert werden, „ob an der A8 zwischen der Anschlussstelle Neusäß und dem Autobahnkreuz Ulm/ Elchingen weitere Verkehrsbeeinflussungsanlagen installiert werden. Damit wäre es möglich, temporär und individuell Tempolimits vorzugeben und somit einen Beitrag zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und zur Lärmminderung zu leisten“, schreibt Sauter. Und weiter: „Darüber hinaus können derartige Verkehrsbeeinflussungsanlagen auch einen Beitrag zur Erforschung und Vorbereitung des künftigen Autoverkehrs mit hochautomatisierten und autonomen Fahrzeugen leisten.“

Abgeordneter Deisenhofer hat einige Fragen

Durchaus möglich scheint, dass ein Tempolimit Bleifußfahrer auf der A8, wo es solche dynamischen Anlagen (noch) nicht gibt, zumindest temporär ausbremsen könnte. Darauf zielen auch Deisenhofers Fragen ab. Er wollte wissen, wie die Staatsregierung zu einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 Stundenkilometer steht, das auch vom Polizeipräsidium Schwaben Nord getragen werde. Das sei erst in der vergangenen Woche bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik für den nordschwäbischen Bereich wieder erkennbar geworden. Neuerdings würden das auch „Teile der CSU-Bundestagsfraktion unterstützen“.

Außerdem fragte der Grünen-Abgeordnete, wann das Kabinett verbindlich entscheidet, ob temporäre Tempolimits auf der A8 notwendig sind. Und noch eines interessiert Deisenhofer – ob es Überlegungen gibt, auf weiteren Teilstrecken der A8 Geschwindigkeitsbegrenzungen noch vor Einführung der Telematik einzurichten.

Weder "Ja" noch "Nein" zum Tempolimit

Innenminister Herrmann verweist zunächst darauf, dass besondere Verkehrsregeln durch Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nur dort anzuordnen sind, „wo dies in einer streckenbezogenen Betrachtung aufgrund der besonderen Umstände zwingend geboten ist“. Tempolimits sind dem CSU-Minister zufolge nur zulässig, wenn wegen besonderer örtlicher Verhältnisse eine Gefahr besteht, „die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung insbesondere der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs erheblich übersteigt“. Erst dann entscheide die zuständige Straßenverkehrsbehörde „über das Ob und Wie einer Geschwindigkeitsregelung“.

Damit sagt Herrmann weder „Ja“ noch „Nein“ zu einem Tempolimit, sondern erklärt die Rechtslage. Dennoch wird er seine Meinung in absehbarer Zeit formulieren müssen. Denn die Autobahndirektion Südbayern ist mit einer Analyse der Unfälle beauftragt, die sich auf der A8/West (von München bis zur Landesgrenze zu Baden-Württemberg) zugetragen haben. Diese „Unfallanalyse wird demnächst erwartet“, schreibt er an Deisenhofer. „Sie ist dann auszuwerten und zu bewerten.“ Das gilt auch für das Innenministerium.

Und falls Bundesverkehrsminister Scheuer am Donnerstag Verkehrsbeeinflussungsanlagen an der A8 im Kreis Günzburg ankündigt, „wäre das eine gute Nachricht für die Region“, wertet Deisenhofer, der zugleich auf den „zeitlichen Horizont“ hinweist. Bis dahin koste es quasi nichts, an Unfallschwerpunkten zu Hauptverkehrszeiten das Tempo zu beschränken. „So können vielleicht Leben gerettet werden.“

