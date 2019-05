vor 20 Min.

Brotprüfung mit der Zeitung

Am Montag und Dienstag wird das Brot von Bäckereien aus dem Landkreis Günzburg in der Öffentlichkeit geprüft.

Am Montag und Dienstag lassen Bäckermeister aus dem Landkreis ihre Erzeugnisse öffentlich testen

Am Montag und am Dienstag gibt es am Wätteplatz vor der Redaktion der Günzburger Zeitung Brot satt. Zunächst einmal für Manfred Stiefel aus Konstanz. Er ist einer von ganz wenigen Brotprüfern in Deutschland. Brot in allen Variationen ist – beruflich bedingt – seine Hauptnahrungsquelle. Die Günzburger Zeitung unterstützt heimische Bäckereien und bietet an den beiden Tagen zwischen 10 und 13 Uhr einem Handwerk ein Podium, das ziemlich unter Nachwuchs- und Fachkräftemangel leidet.

„Wir haben 30 Bäckereien im Landkreis Günzburg. 29 davon sind Mitglieder in unserer Innung“, sagt Obermeister Günther Weindl. Vor zehn Jahren seien es noch rund 40 Betriebe gewesen. Was jenseits der industriellen Herstellung die Bäckermeister aus dem Landkreis produzieren, soll an diesen Tagen vom Publikum in Augenschein genommen und auch geschmeckt werden können. Weindl (Großkötz) und sein Vertreter in der Innung, Jörg Hurler (Leinheim) haben zugesagt, dass neben dem Prüfer weitere Experten vor Ort sein werden und Auskunft geben. Weindl: „Wir stehen für alle Fragen zur Verfügung.“

Er selbst findet seinen Beruf so attraktiv wie am ersten Tag. Das gehe aber nur, „wenn man diesen Beruf auslebt und kreativ ist. Jedes Mehl, das wir von den Mühlen bekommen, ist ein bisschen anders.“ Trotz aller Probleme in der Branche sei Deutschland nach wie vor „Brotweltmeister“. Nirgendwo auf der Erde gebe es so viele Brotsorten wie hierzulande. „Die Produkte, die rauskommen, spiegeln das Wissen und Können des Bäckermeisters.“

In seinem Betrieb bietet Weindl die Woche über insgesamt 25 Brotsorten an. Das jüngste Erzeugnis ist ein Walnussbrot, das er aber aktuell nicht prüfen lässt, weil keine Walnusszeit ist. Relativ neu ist auch das „Abendbrot“. Der Name ist bewusst gewählt. Der Kötzer Bäcker will eine „Lanze brechen für die klassische Brotzeit am Abend mit frischem Brot“.

Die Beteiligung an der Prüfung ist keine Pflicht. Aber Weindl hofft auf eine rege Teilnahme seiner Innungsmitglieder. (ioa)

Themen Folgen