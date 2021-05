1000 Euro beim Retro-Rätsel unserer Zeitung: Es ist sein erster Gewinn überhaupt

Helmut Brumeisl hat Rätsel-Glück: Beim Gewinnspiel unserer Zeitung hat der Bubesheimer die richtige Lösung parat. Was er mit dem Geld machen will.

Die Freude war sehr groß, als am Dienstag um 15.09 Uhr das Telefon klingelte und die Glücksnachricht kam. Für Helmut Brumeisl aus Bubesheim sind die 1000 Euro mit der richtigen Lösung des Retro-Rätsels unserer Zeitung sein erster Gewinn überhaupt. „Ich habe noch nie etwas gewonnen, auch nicht beim Lottospielen“, sagt der 77-Jährige. Dabei hatte er über 40 Jahre lang täglich mit Geld zu tun – als Gerichtsvollzieher. Über diese beruflichen Erfahrungen ließe sich wohl ein ganzes Buch schreiben.

Mit seinem vierten Versuch beim Retro-Rätsel 2021 hat es nun endlich geklappt. Auf Anhieb hatte er die Windräder entdeckt und das Feld B1 als SMS verschickt. Als treue Zeitungsleser rätseln er und seine Frau Gerda jeden Tag mit und überlegen sich, wie die Lösung heißen mag.

Fünf Jahre lang führte der Bubesheimer die Gastronomie im Tennisclub in Günzburg

Beide sind seit 55 Jahren verheiratet und wohnen bei ihrer Tochter in Bubesheim. Das große Haus in Günzburg haben sie verkauft. Und dort sind die Brumeisls bekannt. Nach der Pension im Jahr 2009 führte Helmut Brumeisl fünf Jahre lang die Gastronomie im Tennisklub in Günzburg.

Mit dem unerwarteten Gewinn wollen die beiden in einem schönen Hotel in Tirol Urlaub machen. Voraussetzung dafür sind aber eine Entspannung der Infektionslage und die vollständige Impfung. „Wir sind beide erst einmal mit AstraZeneca geimpft und wollen erst nach der zweiten Impfung verreisen“, sagt der glückliche Gewinner.

