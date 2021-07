Bubesheim

vor 28 Min.

Als der Pfarrhof in Bubesheim kurz vor dem Abriss stand

Plus Der etwa 350 Jahre alte Bubesheimer Pfarrhof ist saniert und wird inzwischen vielfältig genutzt. Das Baudenkmal hat aber nicht immer solch schöne Zeiten erlebt.

Von Sandra Kraus

Etwa 350 Jahre alt ist der Pfarrhof in Bubesheim. Täglich rollen Hunderte Autos an ihm vorbei und wäre nicht gerade Pandemie, würden auch mehr Bubesheimer Leben in die altehrwürdigen Mauern bringen. Zum ersten Mal wird der Pfarrhof im Jahr 1650 erwähnt. Kienspan-Nischen im Keller deuten auf einen älteren Vorgängerbau hin, was gut sein kann, da die Pfarrkirche Mariä Geburt schon 1415 urkundlich erwähnt wird. 20 Pfarrer wohnten über die Jahrhunderte im Pfarrhof.

