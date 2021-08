Aufreger Wasser: Giftige Stimmung bei der Bubesheimer Bürgerversammlung

Plus Vor allem das Thema Wasser verärgert viele Bürgerinnen und Bürger in Bubesheim. Während des Termins konnte manch einer nur eines tun: mit dem Kopf schütteln.

Der Informationsbedarf der Bubesheimer ist enorm gewesen. Knapp 50 der mehr als 70 teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger nutzten die Bürgerversammlung, um ihre Fragen zu stellen, mit den Antworten waren die Anwesenden allerdings nicht immer zufrieden. Thema Nummer eins: die Wasserversorgung.