Autofahrer überfährt in Bubesheim eine Verkehrsinsel und dann davon

Ein 84-jähriger Autofahrer begeht am Mittwochvormittag in Bubesheim Unfallflucht, nachdem er über eine Verkehrsinsel gefahren war und ein Schild beschädigt hatte.

Die Polizeiinspektion Günzburg erhielt am Mittwochvormittag kurz vor 9 Uhr einen Anruf von Zeugen, dass in Bubesheim ein Auto am Kreisverkehr in der Wasserburger Straße über die dortige Verkehrsinsel gefahren sei. Dabei wurde ein Verkehrszeichen beschädigt, doch das Auto habe danach nicht angehalten.

Die Polizei konnte den Unfallverursacher in Bubesheim schnell finden

Die Zeugenaussage war so detalliert, dass die Beamten einen 84-jährigen Mann als Unfallfahrer ermitteln konnten. Den Senior erwartet nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 3600 Euro. (AZ)