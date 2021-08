Bubesheim

13:11 Uhr

Autofahrerin kracht in Bubesheim frontal in parkenden Lastwagen

In Bubesheim ist am Sonntagabend ein Unfall passiert, bei dem eine Autofahrerin gegen einen Lastwagen schleuderte.

Das Auto der Frau kommt in einer Kurve in Bubesheim von der Straße ab und schleudert gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Lkw.

Der Unfall passierte laut Polizei am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr. Eine 48-jährige Autofahrerin, die die Shelterschleife von Leipheim kommend befuhr, wollte nach links in die Straße „An der Rollbahn“ abbiegen. Dabei brach ihr Fahrzeugheck nach rechts aus und schleuderte frontal in die rechte Fahrzeugseite eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten Lastwagens. Dabei entstand am Fahrzeug der Unfallverursacherin ein Schaden von etwa 8000 Euro und beim Lastwagen geschätzt von 1000 Euro. (AZ)

