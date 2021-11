Bahnprojekt Ulm-Augsburg: Bubesheim lehnt viergleisigen Überholbahnhof ab

Plus Das Bahnprojekt Ulm-Augsburg wurde im Gemeinderat Bubesheim besprochen. Die Kommune lehnt zwei Varianten ab - unter anderem wegen der Lärmbelästigung.

Erst ein Antrag von Gemeinderat Bernhard Eberl beförderte den Tagesordnungspunkt, in dem eine mögliche Resolution der Gemeinde Bubesheim zum Trassenverlauf des Bahnprojekts Ulm-Augsburg diskutiert werden sollte, aus dem nicht-öffentlichen in den öffentlichen Teil. Zuhörer, die speziell dieses brisante Thema interessiert hätte, konnten damit nicht mehr kommen. Eberl zeigte sich schockiert, dass sowohl bei der violetten als auch bei der orangen Trasse ein viergleisiger Überholbahnhof auf Bubesheimer Flur gebaut wird.