Bubesheimer Bürgermeister bietet Druckerhöhungsanlage im Internet an

Plus Der Bubesheimer Bürgermeister Gerhard Sobcyk möchte die Anlage an vom Hochwasser betroffene Kommunen weitergeben. Warum er dafür Internetforen nutzt.

Wer auf Verkaufsplattformen im Internet unterwegs ist, dürfte sich gewundert haben, warum dort eine mobile Druckerhöhungsanlage verkauft wird, die doch eigentlich der Gemeinde Bubesheim gehört. Bürgermeister Gerhard Sobczyk erklärt: „Die Kommunen im Westen Deutschlands, die von den Unwettern im Juli betroffen sind, könnten von dieser Anlage profitieren.“