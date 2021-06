Bubesheim

Bubesheimer Spielplatz soll zum Abenteuerspielplatz werden

Dieser Spielplatz in Bubesheim an der Weißenhorner Straße soll neu gestaltet werden.

Plus Der Spielplatz an der Weißenhorner Straße in Bubesheim soll komplett neu gestaltet werden. Die Gemeinde plant enorme Kosten ein.

Von Sandra Kraus

Der Bubesheimer Gemeinderat zeigte sich in seiner Sitzung begeistert von den Plänen für den Spielplatz an der Weißenhorner Straße. Unter anderem sollen eine Seilbahn, ein Kletterparcours, Basketballkorb und Tischtennisplatte, sowie eine Supernova, die sich dreht und auf der auch Jugendliche Tricks machen können, entstehen.

