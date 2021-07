Bubesheim

18:00 Uhr

Bubesheimer müssen das neue Wasserhaus mitfinanzieren

Plus Um den Bau des Wasserhauses stemmen zu können, wird die Gesamtinvestition auf die Bubesheimer umgelegt. Welche Kosten auf die Bürger zukommen.

Von Sandra Kraus

Im Lauf der Woche werden in Bubesheim detaillierte Informationen über die Verbesserungsbeiträge zur Wasserversorgung an die Grundstückseigentümer verschickt. Finanziert werden damit der Bau von zwei neuen Wasserbehältern in einem Wasserhaus am Standort der ehemaligen Wertstoffsammelstelle, Verbindungsleitungen zum Wassernetz der Stadtwerke Günzburg und zu den bestehenden Bubesheimer Brunnen sowie der Austausch von Wasserleitungen am Weiherberg und der Wasserburger Straße, die einen zu geringen Durchmesser haben. Gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 17. Februar 2020 werde diese Investition in Höhe von voraussichtlich drei Millionen Euro, so steht es ein dem Schreiben, komplett über einen einmaligen Verbesserungsbeitrag auf die Bürger umgelegt.

