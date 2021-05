Bubesheim

Ein halbes Jahrhundert war er Wasserwart in Bubesheim

Plus 50 Jahre lang versah Karl Oberauer seinen Dienst als Wasserwirt in Bubesheim. Nun hat er aufgehört. Welche Aufgabe die Stadtwerke Günzburg übernehmen.

Von Sandra Kraus

Ein halbes Jahrhundert war Karl Oberauer in der Gemeinde Bubesheim als Wasserwart tätig. In der Gemeinderatssitzung verabschiedete Bürgermeister Gerhard Sobczyk Oberauer: "In diesen 50 Jahren ist in Bubesheim viel passiert, einige Baugebiete kamen hinzu, die Tiefbrunnen wurden gebaut. Vielen Dank für die geleistete Arbeit, denn der Wasserwart muss immer dann zu Hilfe kommen, wenn nichts mehr aus dem Wasserhahn kommt oder plötzlich zu viel Wasser bei einem Wasserrohrbruch läuft. Und er muss schauen, dass alles in Ordnung ist."

