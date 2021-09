Sachschäden bei Verkehrsunfällen in Günzburg und Bubesheim

Bei zwei Verkehrsunfällen gibt es am Montagnachmittag Blechschäden. Unachtsamkeit war beide Male vermutlich die Ursache.

Der erste Unfall ereignete sich am Montagnachmittag in Günzburg. Dort bog eine 62-jährige Autofahrerin von der Wasserburger Straße kommend nach links in die Günzburger Straße ein. Hierbei übersah sie einen auf der Günzburger Straße herannahenden Wagen, der von einem 51-Jährigen gefahren wurde. Im Einmündungsbereich kam es zwischen beiden Fahrzeugen zum Zusammenstoß bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand.

Bremsendes Auto übersehen

Zu einem weiteren Unfall kam es gegen 14.45 Uhr in Günzburg. In der Lochfelbenstraße musste ein 36-Jähriger mit seinem Auto kurz vor der Kreuzung zur Heidenheimer Straße verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender 29-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 36-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. (AZ)