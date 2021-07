In Bubesheim kracht es auf der neuen Kreuzung: 10.000 Euro Schaden

Erst vor wenigen Wochen ist die Kreuzung in der Ortsmitte von Bubesheim umgebaut worden. Nun hat sich dort ein Unfall mit hohem Sachschaden ereignet.

Am gestrigen Vormittag bog eine 64-jährige Pkw-Fahrerin an der Kreuzung Leipheimer Straße – Günzburger Straße – Weißenhorner Straße – Kötzer Straße von der Leipheimer Straße kommend nach links in Richtung Günzburger Straße ab, als die Ampel grün zeigte. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines aus der Kötzer Straße entgegenkommenden Autos, dessen 41-jährige Fahrerin die Kreuzung ebenfalls bei Grün geradeaus überqueren wollte. Beide Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen, es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)