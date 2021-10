Bubesheim

Infotag zur Gasleitung Augusta: Ansturm der Bürger hält sich in Grenzen

Detaillierte Pläne und Infotafeln zum geplanten Bau der Gastransportleitung Augusta von Wertingen nach Kötz wurden von der Firma Bayernets im Bürgerhaus in Bubesheim der Öffentlichkeit vorgestellt. Auch die Kötzer Bürgermeisterin Sabine Ertle Mitte war an den Fragen und Meinungen der Bürger interessiert.

Von Sandra Kraus

Im Jahr 2024 möchte die Firma Bayernets eine 40,5 Kilometer lange Gastransportleitung von der Verdichterstation in Wertingen zum Netzknoten nach Kötz bauen und in Betrieb nehmen. In Kötz wird die Augusta mit dem bestehenden Netz verbunden. Im Prinzip wird die Trasse von Augusta parallel zur schon bestehenden und auch bleibenden Erdgasleitung Senden-Vohburg (SV50) verlegt werden. Aktuell steht das Projekt kurz vor dem Start des Raumordnungsverfahrens. Bayernets ist es wichtig, die Bürger frühzeitig zu informieren. Im Bürgerhaus in Bubesheim fand der erste von vier Informationsmärkten statt. Vor allem die Eigentümer hatten Fragen, die ihre Grundstücke im Detail betrafen.

