Kauf von Streugutbehältern läuft in Bubesheim nicht ganz glatt

Plus Bubesheim gibt für fünf Streugutbehälter 2000 Euro aus, Im Haushalt war da nicht vorgesehen. Auch der zeitliche Ablauf stößt manchem sauer auf.

Der Bubesheimer Gemeinderat beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung unter anderem um Streugut im Winter. Damit dieses sicher vor Kälte und Feuchtigkeit aufbewahrt werden kann und jederzeit für die Verkehrsteilnehmer zu Verfügung steht, wurden fünf Behälter für 2000 Euro gekauft und schon aufgebaut.